Μία γυναίκα έχασε με τραγικό τρόπο τη ζωή της σε ένα απρόσμενο ατύχημα, ενώ καθάριζε το αυτοκίνητό της.

Η Μπερναντέτ Ντελμότ βρέθηκε νεκρή μέσα στο κόκκινο Fiat 500 στο μικρό γαλλικό χωριό Μπίσι-σιρ-Φλεΐ. Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την έρευνα αρχικά δυσκολεύτηκαν να εξηγήσουν πώς η Μπερναντέτ, η οποία ήταν περίπου 60 ετών, έχασε τη ζωή της.

Ο αδερφός της, Φρανσουά, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι αστυνομικοί αναρωτιούνταν: «Τι στο καλό συνέβη;».

Η φίλη της, Μπεατρίς, πρόσθεσε: «Ήταν τόσο μυστηριώδες. Σκεφτήκαμε ότι ίσως είχε πάθει καρδιακό επεισόδιο ή ότι κάποιος τρελός είχε εμφανιστεί για να κλέψει το αυτοκίνητό της και να τη βλάψει. Αλλά δεν μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε τι είχε πραγματικά συμβεί».

Woman dies in 'freak accident' while cleaning her car after getting stuck in window https://t.co/KD22YSh5Mw — Daily Mail (@DailyMail) October 8, 2025

Η γυναίκα φέρεται να είχε σκύψει μέσα από το παράθυρο για να φτάσει το χειρόφρενο και κατά λάθος πάτησε το κουμπί του αυτόματου παραθύρου του αυτοκινήτου. Το παράθυρο ανέβηκε και τη συνέθλιψε θανατηφόρα στον λαιμό.

Η Μπεατρίς εξήγησε για την τραγωδία της 13ης Ιουνίου: «Φαίνεται ότι το χειρόφρενο δεν είχε τραβηχτεί. Το αυτοκίνητο άρχισε τότε να κυλάει προς τα πίσω. Για να το σταματήσει, η Μπερναντέτ έσκυψε μέσα από το ανοιχτό παράθυρο, ώστε να το εμποδίσει να προχωρήσει περισσότερο. Αλλά το χέρι της βρέθηκε πάνω στο κουμπί του παραθύρου και το παράθυρο σταμάτησε στον λαιμό της».

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που έρχονται τώρα στο φως η νεκροψία έδειξε ότι ο θάνατός της προήλθε από ασφυξία, ενώ η Daily Mail αναφέρει ότι οι Αρχές απέκλεισαν την πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας.