Επιστήμονες πιστεύουν ότι ενδέχεται να έχουν ανακαλύψει πώς έμοιαζε το πρώτο ζώο που εμφανίστηκε ποτέ στη Γη, μετά τον εντοπισμό αρχαίων χημικών σημάτων που παρέχουν κρίσιμες ενδείξεις.

Από τότε που οι επιστήμονες άρχισαν να κατανοούν την εξέλιξη των ειδών, η συζήτηση γύρω από το πώς ήταν το πρώτο ζώο στη Γη δεν έχει σταματήσει. Ορισμένες θεωρίες υποστηρίζουν ότι έμοιαζε με ένα σύγχρονο κοινό θαλάσσιο σφουγγάρι, ενώ άλλες θεωρούν ότι οι κτενοφόροι (comb jellies) αποτελούν τους αρχικούς ζωικούς προγόνους.

Τώρα, νέα έρευνα από ομάδα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) φαίνεται να ενισχύει την εκδοχή των σφουγγαριών, χάρη σε αποδείξεις που προέρχονται από χημικά στοιχεία και υποδεικνύουν ότι τα ζώα εμφανίστηκαν για πρώτη φορά πριν από περισσότερα από 541 εκατομμύρια χρόνια, κατά τη Νεοπρωτεροζωική περίοδο.

Θεωρίες αναφέρουν ότι το πρώτο ζώο έμοιαζε με μέδουσα

Η έρευνα

Οι ερευνητές βασίστηκαν αποκλειστικά σε χημικές πληροφορίες, λόγω της έλλειψης απολιθωμάτων, καθώς τόσο οι μέδουσες όσο και τα σφουγγάρια δεν διαθέτουν υλικά όπως οστά ή χόνδρους, τα οποία συνήθως συμβάλλουν στη δημιουργία απολιθωμάτων. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί ερεύνησαν το έδαφος και τα ιζήματα αναζητώντας χημικά ίχνη που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη θεωρία τους για την προέλευση των θαλάσσιων σφουγγαριών.

Ο γεωβιολόγος του MIT Ρότζερ Σάμονς εξήγησε: «Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς έμοιαζαν αυτοί οι οργανισμοί τότε, αλλά είναι βέβαιο ότι ζούσαν στη θάλασσα, είχαν μαλακό σώμα και υποθέτουμε ότι δεν διέθεταν σκελετό από πυρίτιο».

Ο ίδιος ο Σάμονς είχε συμμετάσχει και σε προηγούμενη έρευνα το 2009, η οποία εντόπισε πλήθος απολιθωμένων στοιχείων που σχετίζονται με στερόλες σφουγγαριών μέσα σε βράχους Μαρινόαν στο Ομάν. Οι C30 στερόλες, οι οποίες είναι σπάνιες και απαντώνται σε οργανισμούς όπως τα θαλάσσια σφουγγάρια και τα φύκια, υποδεικνύουν ότι τα σφουγγάρια συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων πολύπλοκων οργανισμών στη Γη.

Η οργανική γεωχημικός του MIT Λούμπνα Σάουαρ, επικεφαλής της νέας μελέτης που βασίζεται στην ανακάλυψη του 2009, δήλωσε: «Είναι εξαιρετικά ασυνήθιστο να βρεθεί μια στερόλη με 30 άτομα άνθρακα».

Εντοπίστηκε πλήθος απολιθωμένων στοιχείων που σχετίζονται με στερόλες σφουγγαριών

Οι σκεπτικιστές

Η έρευνα υποστηρίζει ότι τα σφουγγάρια ενδέχεται να ήταν το πρώτο ζώο στη Γη και προηγήθηκαν πολλών άλλων πολυκύτταρων οργανισμών. Οι επικριτές που είχαν εκφράσει σκεπτικισμό, υποστηρίζοντας ότι τα απολιθώματα ίσως προέρχονταν από μη βιολογικές ή αλγικές πηγές, διαψεύστηκαν όταν η Σάουαρ και η ομάδα της ανακάλυψαν ένα ακόμη χημικό απολίθωμα που περιείχε C31 στερόλη, προερχόμενη από το ίδιο γονίδιο του σφουγγαριού που δημιουργεί τις C30 στερόλες.

Η Σάουαρ εξήγησε: «Σε αυτή τη μελέτη δείχνουμε πώς να πιστοποιηθεί ένας βιοδείκτης, επιβεβαιώνοντας ότι ένα σήμα προέρχεται πράγματι από ζωή και όχι από μόλυνση ή μη βιολογική χημεία».

Σύμφωνα με το indy100 η προσομοίωση της διαδικασίας απολίθωσης στερολών σε εργαστηριακό περιβάλλον, αναπαράγοντας όσα συνέβησαν επί εκατοντάδες εκατομμύρια χρόνια στον φλοιό της Γης, παρήγαγε ακριβές ταίριασμα.

Ο Σάμονς πρόσθεσε: «Είναι ένας συνδυασμός του τι υπάρχει στο πέτρωμα, του τι υπάρχει στο σφουγγάρι και του τι μπορεί να παραχθεί στο χημικό εργαστήριο. Έχουμε τρεις υποστηρικτικές, αμοιβαία συμφωνούσες γραμμές αποδείξεων που δείχνουν ότι αυτά τα σφουγγάρια ήταν ανάμεσα στα πρώτα ζώα στη Γη».