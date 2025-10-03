Στη δημοσιότητα ήρθε το βίντεο από τη στιγμή που η Βρετανίδα επιβάτιδα ανάγκασε πτήση να εκτραπεί προς την Κρήτη, αφού έσπρωξε αεροσυνοδό και φώναξε στους υπόλοιπους επιβάτες.

Μάρτυρες περιέγραψαν ότι η 38χρονη γυναίκα γρατζούνισε τη γενναία εργαζόμενη της καμπίνας, προκαλώντας της αιμορραγία, ενώ εξαπέλυε ύβρεις και απειλούσε άλλους ταξιδιώτες μετά από έναν καβγά που ξέσπασε, όταν κάποιος κλότσησε το πίσω μέρος του καθίσματός της. Η επιβάτιδα, η οποία ταξίδευε με τον σύζυγο και το μικρό τους παιδί σε πτήση προς την Αίγυπτο, φέρεται να ήταν μεθυσμένη και έγινε τόσο επιθετική, που ο πιλότος αναγκάστηκε να εκτρέψει την πτήση για λόγους ασφαλείας. Απαράδεκτο βίντεο που καταγράφηκε μέσα στην καμπίνα δείχνει τη γυναίκα να φωνάζει έντονα, να χειροκροτεί και να βρίζει, ενώ το πλήρωμα επανειλημμένα της ζητά να καθίσει. Άλλοι επιβάτες ακούγονται να της λένε να «ηρεμήσει» και να «χαλαρώσει», καθώς εκείνη δείχνει το προσωπικό και φωνάζει.

Καθώς η έκρηξή της κλιμακώνεται, ενοχλημένοι επιβάτες από τη σειρά πίσω της, της λένε να «κάτσει φρόνιμα», και εκείνη απαντά: «Εσύ να σωπάσεις» και αναφερόμενη προς το πλήρωμα λέει ότι «δεν νοιάζεται καθόλου», ενώ εκτοξεύει ακατανόητες βρισιές. Στη συνέχεια, απειλεί άλλους επιβάτες φωνάζοντας: «Θα κατεβείτε με μια έκρηξη σε λίγο». Στο βίντεο, η κόρη της γυναίκας φαίνεται με το κεφάλι ανάμεσα στα χέρια της, φανερά τρομοκρατημένη. Η επιβάτιδα στρέφεται ακόμα και στον σύντροφό της και μουγκρίζει: «Σώπα. Τελείωσα μαζί σου ούτως ή άλλως. Σου έχω μίσος. Σε μισώ».

Ένας επιβάτης που παρακολούθησε τα γεγονότα δήλωσε στην Daily Mail: «Ξεκίνησε φασαρία στο αεροπλάνο και μετακινήθηκε σε άλλη θέση, γιατί κάποιος κλότσησε το κάθισμα, οπότε εκνευρίστηκε. Τελικά, έπρεπε να μετακινήσουν επιβάτες από τη σειρά 1 στη σειρά 11 για να την ηρεμήσουν. Νομίζω τη μετέφεραν στη σειρά 1 για να την παρακολουθούν, επειδή φώναζε και ήταν επιθετική. Ήταν δίπλα μας, οπότε είχαμε θέα σε όλο το περιστατικό».

Η αυτόπτης μάρτυρας, που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμη, πρόσθεσε: «Ήταν πολύ επιθετική, γιατί το πλήρωμα την αμφισβήτησε. Τους έβριζε όλους. Όλο το αεροπλάνο της έλεγε να σωπάσει. Εγώ συνέχιζα να της λέω να σταματήσει να βρίζει». Σε ένα σημείο του βίντεο, η γυναίκα σηκώνεται και επιτίθεται σε άλλον επιβάτη, όταν εκείνος της ζήτησε να ηρεμήσει.

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, οι επιβάτες αρχικά παρέμεναν σιωπηλοί για να μην την προκαλέσουν. «Πολλοί στο αεροπλάνο δεν μιλούσαν. Ο σύντροφός της δεν επενέβη μέχρι που ήταν πολύ αργά. Του ζήτησα να προσπαθήσει να την ηρεμήσει. Της είπα ότι υπήρχαν παιδιά στο αεροπλάνο και ότι τους τρομοκρατούσε, καθώς και ότι υπήρχε ανήλικη δίπλα της», πρόσθεσε. Τελικά, ο πιλότος ανακοίνωσε την εκτροπή προς την Κρήτη, την οποία η μάρτυρας περιέγραψε ως «μη ιδανική». «Σαφώς, δεν ήταν ιδανικό. Ήσουν καθ’ οδόν για την Αίγυπτο και η πτήση εκτράπηκε. Αλλά κατανοώ γιατί έπρεπε να γίνει, γιατί η ασφάλεια των ανθρώπων είναι πρωταρχική. Δεν θα μπορούσε να συνεχίσει την πτήση, ποιος ξέρει τι θα έκανε. Η επικοινωνία από τον καπετάνιο ήταν εξαιρετική. Μας ενημέρωνε σε κάθε βήμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακόμα και όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Ηράκλειο, η γυναίκα αρνήθηκε να υποχωρήσει. Η μάρτυρας ανέφερε: «Όταν αγγίξαμε το έδαφος, η αστυνομία δεν μπήκε να την πάρει. Είπε ότι θα κατέβαινε με ψηλά το κεφάλι και κανείς δεν θα ερχόταν. Επίσης, είπε ότι ήθελε τσιγάρο στην διάδρομο, όπου υπάρχει πλήρες καύσιμο». Η γυναίκα συνελήφθη μετά την προσγείωση και αναμένεται να αντιμετωπίσει τους εισαγγελείς στην Κρήτη, ενώ ο σύντροφός της και η κόρη συνέχισαν το ταξίδι προς την Αίγυπτο.