Πυρκαγιά ξέσπασε σε διυλιστήριο πετρελαίου στη ρωσική περιφέρεια του Γιαροσλάβλ, ανακοίνωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Μιχαήλ Γεβράγεφ, που απέκλεισε το ενδεχόμενο να οφείλεται σε εχθρική επίθεση.

«Κάτοικοι ανησύχησαν ότι μπορεί να πρόκειται για το αποτέλεσμα εχθρικής επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος», έγραψε ο Γεβράγεφ στο Telegram.

«Όμως αυτό που συνέβη δεν έχει καμιά σχέση μ’ αυτό… Η πυρκαγιά είναι τεχνολογικής φύσης», πρόσθεσε.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα το πρακτορείο ειδήσεων RIA της Ρωσίας είχε μεταδώσει επικαλούμενο στοιχεία του υπουργείου Άμυνας της χώρας ότι ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 84 ουκρανικά drones.