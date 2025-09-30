Το Ιταλικό Πολεμικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι αποσύρει τη συνοδεία του από τον διεθνή στολίσκο «Global Sumud Flotilla», ο οποίος μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, μόλις αυτός πλησιάσει σε απόσταση 150 ναυτικών μιλίων (278 χλμ.) από την ακτή.

Η απόφαση, που γνωστοποιήθηκε την Τρίτη από το Υπουργείο Άμυνας, σηματοδοτεί την αποφυγή διπλωματικής εμπλοκής με το Ισραήλ, το οποίο έχει ορκιστεί να αποτρέψει την είσοδο των σκαφών στον αποκλεισμένο παλαιστινιακό θύλακα.

Ο στολίσκος αποτελείται από περισσότερα από 40 πολιτικά σκάφη και μεταφέρει βουλευτές, δικηγόρους και ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένης της Σουηδέζας ακτιβίστριας για το κλίμα, Γκρέτα Τούνμπεργκ. Κύριος στόχος τους είναι να σπάσουν τον ισραηλινό αποκλεισμό της Γάζας.

Σύμφωνα με την ιταλική πλευρά, η φρεγάτα που συνοδεύει τον στολίσκο θα σταματήσει και θα εκδώσει δύο προειδοποιήσεις στους ακτιβιστές, με την τελική προειδοποίηση να αναμένεται γύρω στα μεσάνυχτα (00:00 GMT), όταν εκτιμάται ότι η νηοπομπή θα φτάσει στο όριο ασφαλείας, σύμφωνα με το Reuters.

Η Μαρία Έλενα Ντέλια, εκπρόσωπος του στολίσκου στην Ιταλία, δήλωσε ότι οι ακτιβιστές ενημερώθηκαν πως η απόσυρση της φρεγάτας γίνεται για να αποφευχθεί ένα «διπλωματικό επεισόδιο» με το Ισραήλ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως ο στολίσκος δεν πρόκειται να λάβει υπόψη τις προειδοποιήσεις και να απομακρυνθεί από την ακτή.

Η Ιταλία και η Ισπανία είχαν στείλει ναυτική συνδρομή στον στολίσκο την περασμένη εβδομάδα, μετά από επίθεση που δέχθηκε στα διεθνή ύδατα ανοιχτά της Ελλάδας με drones που χρησιμοποίησαν χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και ερεθιστικά υλικά.

Η Ντέλια δήλωσε πως οι ακτιβιστές εκτιμούν ότι επίκειται νέα επίθεση. «Το Ισραήλ πιθανότατα θα μας επιτεθεί απόψε, γιατί όλα τα σημάδια δείχνουν ότι αυτό θα συμβεί», ανέφερε σε βίντεο.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ, το οποίο δεν απάντησε στις κατηγορίες για την προηγούμενη επίθεση, επιμένει ότι ο αποκλεισμός της Γάζας είναι νόμιμος στο πλαίσιο του πολέμου κατά της Χαμάς και έχει δεσμευτεί να αποτρέψει με κάθε μέσο την προσέγγιση των σκαφών.

Ο Ιταλός Υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροσέτο, απηύθυνε την Τρίτη μια «τελευταία έκκληση» στα μέλη του στολίσκου να αποδεχτούν έναν συμβιβασμό: να παραδώσουν τη βοήθεια στην Κύπρο και να αποφύγουν τη σύγκρουση, καθώς εκτιμά ότι τα σκάφη θα αναχαιτιστούν και οι ακτιβιστές θα συλληφθούν. Η πρόταση αυτή έχει απορριφθεί κατηγορηματικά.