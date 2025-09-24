Ένα αεροσκάφος της ρωσικής αεροπορικής εταιρείας Rossiya υπέστη ζημιές στην ουρά του, έπειτα από επαφή με άλλο αεροσκάφος σε διάδρομο κύλισης στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας την Τετάρτη, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Σύμφωνα με τα πρακτορεία, το αεροσκάφος, ένα Sukhoi Superjet, προετοιμαζόταν για απογείωση προς την Αγία Πετρούπολη, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, όταν σημειώθηκε το περιστατικό το βράδυ της Τετάρτης.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν και μεταφέρθηκαν σε άλλο αεροσκάφος.

Μη επίσημα ρωσικά κανάλια στο Telegram ανέφεραν ότι το άλλο αεροσκάφος που ενεπλάκη στη σύγκρουση ήταν ένα Airbus 330 της κινεζικής Air Hainan με προορισμό το Πεκίνο.