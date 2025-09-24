Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε δύο σταθμούς άντλησης πετρελαίου κατά τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή Βόλγκογκραντ της Ρωσίας.

Σε ανακοίνωση του το Γενικό Επιτελείο επιβεβαίωσε επίσης ότι έπληξε στις 22 Σεπτεμβρίου τη μονάδα επεξεργασίας φυσικού αερίου στο Αστραχάν της Ρωσίας, που ελέγχεται από τη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία.