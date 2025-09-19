Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι Βρετανών που κρατούνταν στο Αφγανιστάν αφέθηκε ελεύθερο.

Η Μπάρμπι Ρέινολντς, 76 ετών, και ο σύζυγός της Πίτερ, 80 ετών, βρίσκονταν στα χέρια των Ταλιμπάν σχεδόν οκτώ μήνες, με φόβους ότι θα πεθάνουν στη φυλακή.

Τον περασμένο Φεβρουάριο, το ζευγάρι συνελήφθη ενώ ταξίδευε προς την κατοικία του στην επαρχία Μπαμιάν, στο κεντρικό Αφγανιστάν. Ο λόγος της κράτησής τους παραμένει άγνωστος. Ωστόσο, σήμερα αφέθηκαν ελεύθεροι και μεταφέρονται αεροπορικώς στη Ντόχα, μετά από μεσολάβηση του Κατάρ, όπως έχουν μεταδώσει βρετανικά ΜΜΕ.

BREAKING: An elderly British couple detained in Afghanistan have been safely released https://t.co/G8gDzyqv3Q



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/TaYy0An75e — Sky News (@SkyNews) September 19, 2025

Αξιωματούχος του Κατάρ δήλωσε ότι το ζευγάρι, το οποίο ζει στο Αφγανιστάν σχεδόν δύο δεκαετίες, θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις πριν ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επιβεβαιώθηκε ότι είχαν μεταφερθεί από την κεντρική φυλακή της Καμπούλ σε μεγαλύτερο σωφρονιστικό ίδρυμα κατά το τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων.

Τον Ιούλιο, ο γιος τους, Τζόναθαν Ρέινολντς, είχε απευθύνει απεγνωσμένη έκκληση, λέγοντας ότι «πρέπει να βγουν τώρα» καθώς η υγεία τους «επιδεινώνεται γρήγορα». Ο Τζόναθαν είχε δηλώσει ότι οι γονείς του κρατούνταν χωρίς κατηγορίες και ότι βρίσκονταν σε απομόνωση σε φυλακή υψίστης ασφαλείας.