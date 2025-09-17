Σε κινήσεις για να περιορίσει τις συνέπειες της επιχείρησης της υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) σε εργοστάσιο μπαταριών στη Τζόρτζια, που ανήκει στη νοτιοκορεάτικη εταιρεία. Πρόκειται για μια κίνηση που εξόργισε τον σύμμαχο των ΗΠΑ και προκάλεσε ανησυχίες σχετικά με τις ξένες επενδύσεις στη χώρα.

Σε επιχείρηση στις εγκαταστάσεις της Hyundai και της LG στη Τζόρτζια 475 εργαζόμενοι συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι βρίσκονταν στις ΗΠΑ παράνομα ή χωρίς τα απαιτούμενα έγγραφα εργασίας, ενώ εκατοντάδες από τους Νοτιοκορεάτες που κρατήθηκαν απελάθηκαν την περασμένη Πέμπτη.

Η έφοδος ήταν μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας απελάσεων της κυβέρνησης Τραμπ, την οποία ο Λευκός Οίκος έχει περιγράψει ως μια από τις κεντρικές προεκλογικές δεσμεύσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο Στίβεν Μίλερ, αναπληρωτής προσωπάρχης και σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, έχει πιέσει για 3.000 συλλήψεις την ημέρα.

Μέσα στο κύμα αντιδράσεων και ανησυχιών για το πώς η έφοδος θα μπορούσε να διαταράξει τις προσπάθειες επαναφοράς της βιομηχανίας στις ΗΠΑ ο Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social τη Δευτέρα, τόνισε ότι οι ξένοι εργαζόμενοι είναι «καλοδεχούμενοι» στη χώρα. Είπε ακόμα ότι επιθυμεί ξένες εταιρείες που κατασκευάζουν σύνθετα προϊόντα, μηχανήματα και άλλα «πράγματα» να φέρνουν εξειδικευμένους υπαλλήλους ώστε να εκπαιδεύουν το αμερικανικό εργατικό δυναμικό, αν και διευκρίνισε ότι αυτοί οι εργαζόμενοι θα πρέπει τελικά να επιστρέψουν στις χώρες τους.

«Αν δεν το κάναμε αυτό, όλη αυτή η τεράστια επένδυση δεν θα ερχόταν εξαρχής… Δεν θέλω να τρομάξω ή να αποθαρρύνω τις επενδύσεις στην Αμερική από ξένες χώρες ή εταιρείες», είπε ο Τραμπ. Στο μεταξύ, ο Κρίστοφερ Λαντάου, ανώτερος διπλωμάτης των ΗΠΑ, εξέφρασε τη λύπη του για την επιχείρηση κατά τη διάρκεια συνάντησης με Νοτιοκορεάτες ομολόγους του το Σαββατοκύριακο, τονίζοντας ότι το συμβάν θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών της Κορέας. Ο Λαντάου επεσήμανε επίσης ότι οι Νοτιοκορεάτες εργαζόμενοι δεν θα αντιμετωπίσουν εμπόδια στην επανείσοδό τους στις ΗΠΑ και ότι η Ουάσιγκτον θα προσπαθήσει να αποτρέψει παρόμοια περιστατικά.

Εκτός από τις διαβεβαιώσεις αυτές, ο Λαντάου έγραψε και σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ «θα διασφαλίσει πως θα έχουν τις απαραίτητες και κατάλληλες βίζες για να συμμορφώνονται με τους νόμους μας». Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Νότιας Κορέας μετέδωσαν ότι η Ουάσιγκτον συμφώνησε στη σύσταση μιας νέας «ομάδας εργασίας για θέματα βίζας».

Σήμερα, οι ΗΠΑ επιτρέπουν σε εργοδότες να προσλαμβάνουν προσωρινά ξένους εργαζόμενους σε ειδικότητες μέσω του προγράμματος βίζας H-1B, αλλά το σύστημα είναι εξαιρετικά επιλεκτικό λόγω ετήσιου ανώτατου ορίου. Εκπρόσωπος της νοτιοκορεάτικης προεδρίας δήλωσε επίσης τη Δευτέρα σε τοπικά μέσα ότι η Σεούλ διεξάγει πιο αυστηρό έλεγχο για να διαπιστώσει αν υπήρξαν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης μετανάστευσης στο εργοστάσιο της Τζόρτζια. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι εκατοντάδες από τους εργαζόμενους που κρατήθηκαν στη μονάδα ζούσαν παράνομα στη χώρα.

Ειδικοί δήλωσαν στο CNBC ότι οι κινήσεις αυτές — η μεγαλύτερη επιχείρηση επιβολής του νόμου στην ιστορία του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ — μπορεί να οδηγήσουν και άλλες ξένες επιχειρήσεις να επανεξετάσουν τις δραστηριότητές τους στη χώρα. Η LG Energy Solution δήλωσε στο CNBC την περασμένη εβδομάδα ότι η έναρξη λειτουργίας του εργοστασίου μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων στη Τζόρτζια αναβάλλεται για το 2026. Ωστόσο, η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι η απόφαση αυτή δεν σχετίζεται με το πρόσφατο περιστατικό αλλά με εξωτερικούς παράγοντες, όπως η γενικότερη κατάσταση της αγοράς.

Πολλοί άλλοι κορεατικοί τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν επενδύσει δισεκατομμύρια σε εγκαταστάσεις στις ΗΠΑ όπως οι εταιρείες Samsung Electronics και SK Hynix. Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, Λι Τζε Μιουνγκ δήλωσε πως η συγκεκριμένη επιχείρηση ίσως αποθαρρύνει μελλοντικές επενδύσεις στις ΗΠΑ.