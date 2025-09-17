Η Ζαϊνάμπ Μουσταρά κάποτε γέμιζε τις ημέρες της με τις υποχρεώσεις της στην εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων που διατηρούσε στη Βηρυτό. Αλλά την περυσινή χρονιά μπαινόβγαινε στο χειρουργείο για να σώσει ό,τι έχει απομείνει από το δεξί της χέρι και τα δύο της μάτια, που σακατεύτηκαν όταν το Ισραήλ πυροδότησε παγιδευμένους με εκρηκτικά βομβητές στον Λίβανο.

Στις 17 Σεπτεμβρίου του 2024, χιλιάδες βομβητές που είχαν στην κατοχή τους μέλη της λιβανικής ένοπλης οργάνωσης Χεζμπολάχ εξερράγησαν ταυτόχρονα, ενώ την επόμενη ημέρα ακολούθησαν εκρήξεις παγιδευμένων γουόκι-τόκι.

Τριάντα εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω 3.400 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων παιδιά και άλλοι πολίτες που βρίσκονταν κοντά στις συσκευές, όταν αυτές εξερράγησαν, αλλά δεν ήταν μέλη της φιλοϊρανικής οργάνωσης.

Οι ιστορίες των τραυματιών από την επίθεση με τους βομβητές στον Λίβανο

Η Μουσταρά, 27 ετών σήμερα, ήταν μια από τους τραυματίες. Δήλωσε στο Reuters ότι εργαζόταν από το σπίτι όταν ο βομβητής, ο οποίος ανήκε σε συγγενή της, έκανε τον χαρακτηριστικό ήχο σαν να έλαβε μήνυμα. Εξερράγη χωρίς εκείνη να τον αγγίξει. Δεν έχασε τις αισθήσεις της, αλλά υπέστη σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και το χέρι της.

Η περυσινή της χρονιά πέρασε με 14 εγχειρήσεις, κάποιες εκ των οποίων έγιναν στο Ιράν, και της απομένουν επτά επανορθωτικές επεμβάσεις. Έχασε τα δάκτυλα του δεξιού χεριού της και το 90% της όρασής της. «Δεν μπορώ να συνεχίσω πλέον με την εσωτερική διακόσμηση διότι η όρασή μου είναι στο 10%. Θεού θέλοντος, την επόμενη χρονιά θα δούμε ποιες πανεπιστημιακές σπουδές εξυπηρετούν με τα τραύματα που έχω, ώστε να μπορέσω να συνεχίσω», δήλωσε.

«Σοκαριστικές» οι επιθέσεις με τους βομβητές, είχε πει ο ΟΗΕ

Οι βομβητές και τα γουόκι-τόκι που εξερράγησαν ήταν η έναρξη ενός καταστροφικού πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ που άφησε την οργάνωση βαριά αποδυναμωμένη και μετέτρεψε τμήματα του Λιβάνου σε ερείπια.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε το πράσινο φως για τις επιθέσεις, δήλωσε ο εκπρόσωπός του δύο μήνες αργότερα.

Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, είχε δηλώσει τότε ότι οι εκρήξεις ήταν «σοκαριστικές και ο αντίκτυπός τους στους αμάχους απαράδεκτος».

Ο Μοχάμεντ Νάσερ αλ-Ντιν, 34 ετών, ήταν ο διευθυντής του τμήματος ιατρικού εξοπλισμού και του μηχανολογικού τμήματος στο νοσοκομείο Αλ-Ρασούλ Αλ-Ααζάμ, μια υγειονομική μονάδα που πρόσκειται στη Χεζμπολάχ, τη στιγμή των εκρήξεων των βομβητών. Δήλωσε ότι είχε βομβητή για να μπορούν να τον βρίσκουν εύκολα, εάν προέκυπταν ανάγκες συντήρησης εκεί.

Κάποιοι τραυματίες θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία για όλη τη ζωή τους

Στο νοσοκομείο στις 17 Σεπτεμβρίου πέρυσι, μίλησε τηλεφωνικά με τη σύζυγό του για να ενημερωθεί για την πρώτη ημέρα επιστροφής του γιου τους στο σχολείο. Λίγες στιγμές αργότερα, ο βομβητής του εξερράγη.

Η έκρηξη τού στοίχισε το αριστερό του μάτι και τα δάκτυλα του αριστερού του χεριού ενώ θραύσματα καρφώθηκαν στο κρανίο του. Ο ίδιος έμεινε σε κώμα για δύο εβδομάδες και συνεχίζει να υποβάλλεται σε επεμβάσεις στο πρόσωπό του.

Όταν ξύπνησε, έμαθε ότι ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, σκοτώθηκε στο μπαράζ ισραηλινών πληγμάτων στα νότια προάστια της Βηρυτού, ένα σημείο καμπής για την οργάνωση και τους υποστηρικτές της.

Αλλά ο Νάσερ αλ-Ντιν δεν έχυσε ούτε ένα δάκρυ –μέχρι τη στιγμή που ο γιος του είδε σε τι κατάσταση βρισκόταν εκείνος. «Η στεναχώρια μου ήταν για το πώς ο γιος μου θα αποδεχόταν την κατάστασή μου», δήλωσε.

Ο Ελίας Ζραντέ, μέλος του λιβανικού κοινοβουλίου και χειρουργός οφθαλμίατρος που έκανε δεκάδες επεμβάσεις στους τραυματίες, δήλωσε ότι κάποιοι εξ αυτών θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία εφ’ όρου ζωής.

«Υπήρχαν παιδιά και γυναίκες που ρωτούσαν “τι θα μας συμβεί;” Και δεν υπάρχει απάντηση να δώσεις», δήλωσε ο ίδιος στο Reuters.

Πηγή: ΑΠΕ