Ένα πολυτελές, γυάλινο σπίτι στην έρημο της Καλιφόρνια μπορεί να μοιάζει με όνειρο, αλλά για τον TikToker Sean Davis (@seanmdavis) το διάσημο «Invisible House» στο Joshua Tree μετατράπηκε σε μια απρόσμενα ακριβή εμπειρία. Ο Davis μοιράστηκε την ιστορία του σε ένα βίντεο που έγινε viral, συγκεντρώνοντας πάνω από 1,3 εκατομμύρια προβολές, ισχυριζόμενος ότι οι ιδιοκτήτες τον «εκβίασαν» με χρέωση 10.000 δολαρίων μετά από μια selfie στο σπίτι, το οποίο νοίκιασε για 2.400 δολάρια τη νύχτα.

Το viral «Αόρατο Σπίτι» έχει γίνει διάσημο στο Instagram και έχει φιλοξενήσει διασημότητες όπως οι Demi Lovato, Lizzo και Diplo. Η κατασκευή που εκτείνεται σε 550 τ.μ., έχει καθρέφτη στο εξωτερικό για να «εξαφανίζεται» στο περιβάλλον, εσωτερική πισίνα 30 μέτρων και «έξυπνες» λειτουργίες, με στόχο σχεδόν μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Ο Davis εξήγησε ότι είχε νοικιάσει το σπίτι για να τραβήξει φωτογραφίες για το Instagram, αλλά η εμπειρία του πήρε απρόσμενη τροπή. Σύμφωνα με τον ίδιο, η φίλη του φίλου του τράβηξε μια selfie στο μπάνιο, ανέβασε τη φωτογραφία στο Instagram και έκανε tag ένα brand, κάτι που ενεργοποίησε μια ρήτρα στο rental agreement και προκάλεσε τη χρέωση των 10.000 δολαρίων. Ο Davis τόνισε: «Δεν κάναμε εμπορικές λήψεις μέσα στο σπίτι. Τραβήξαμε φωτογραφίες έξω, αλλά είχαν πρόβλημα με μια selfie».

@seanmdavis We rented the invisible house in Joshua Tree for a photo shoot outside. We didn’t let them know we were taking some photos outside and got shook down for 10k over a selfie tagging a brand not even mine. Sleeping there is a the worst part. You can’t see out of the house at night but can see In perfectly. Worst part is it cracks like a sky scrapper all night and is so loud. #fyp #travel #invisiblehouse #palmsprings #joshuatree ♬ оригинальный звук – tenly

Εκτός από τη χρέωση, ο Davis παραπονέθηκε ότι η διαμονή ήταν άβολη: «Δεν μπορείς να δεις έξω τη νύχτα, αλλά σε βλέπουν τέλεια… Το χειρότερο είναι ότι το σπίτι τρίζει όλη νύχτα σαν ουρανοξύστης και είναι πολύ θορυβώδες».

Κάποιοι χρήστες σχολίασαν ότι η επιβάρυνση για φωτογραφίες με εμπορικό περιεχόμενο είναι συνηθισμένη πρακτική: «Ο θείος μου έχει Airbnb με ημερήσιο κόστος 1.000 δολάρια, αλλά για brand shoots χρεώνει 10.000. Είναι στάνταρ», έγραψε ένας. Άλλοι πρόσθεσαν ότι η χρέωση για εμπορική φωτογράφιση είναι «βιομηχανικός κανόνας» και ότι τέτοιο λάθος δεν επαναλαμβάνεται.

Η «αόρατη» πλευρά του σπιτιού, που αποδείχτηκε στην πραγματικότητα ότι βρισκόταν στα ψιλά γράμματα του συμβολαίου, οδήγησε σε απρόσμενη χρέωση για τον influencer.