Οι θαυμαστές των “Friends” θα μπορούν πλέον να απολαύσουν έναν καφέ εμπνευσμένο από την αγαπημένη τους σειρά και μάλιστα στην πόλη όπου διαδραματίζεται η ιστορία.

Μετά από διάφορα pop – up καταστήματα, το Central Perk θα ανοίξει το πρώτο του μόνιμο κατάστημα στην Times Square της Νέας Υόρκης. Η καφετέρια είναι η «μοντέρνα εκδοχή» του ζεστού στεκιού της παρέας των Ρος, Ρέιτσελ, Μόνικα, Τσάντλερ και Φοίβη.

Η έναρξη λειτουργίας έχει προγραμματιστεί για το φθινόπωρο του 2025 και το café υπόσχεται ροφήματα και φαγητά εμπνευσμένα από τα «Φιλαράκια» υπό την καθοδήγηση του κριτή του «Top Chef» και βραβευμένου Tom Colicchio. Το Central Perk θα περιλαμβάνει ρέπλικα του πορτοκαλί καναπέ, αναμνηστικά από τη σειρά αλλά και συσκευασμένους καφέδες για το σπίτι.

The iconic #Friends coffee shop Central Perk will open its first permanent location in New York City's Times Square.



Το κατάστημα της Times Square, στη βορειοανατολική γωνία της 7ης Λεωφόρου με την 47η Οδό, είναι το δεύτερο μόνιμο κατάστημα Central Perk, μετά την έναρξη λειτουργίας στη Βοστώνη το 2023.

«Το Central Perk αποτελεί ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία στην ιστορία της τηλεόρασης. Μετά την εκπληκτική ανταπόκριση στη Βοστώνη, η μεταφορά του Central Perk στην Times Square δεν είναι απλώς το επόμενο βήμα — είναι μια επιστροφή στην αρχή», δήλωσε ο Peter van Roden, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Warner Bros. «Πρόκειται για τη δημιουργία μιας εμπειρίας στην καρδιά του Manhattan, εκεί όπου ξεκίνησε η ιστορία, δίνοντας σε θαυμαστές από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να μπουν σε έναν χώρο που είναι ταυτόχρονα νοσταλγικός και ανανεωμένος. Δεν υπάρχει καλύτερο μέρος από τη Νέα Υόρκη για να τιμηθεί η κληρονομιά των “Friends” και να συνεχιστεί το δέσιμο των θαυμαστών με το Central Perk».

Ο Paul Landino, διευθυντικό στέλεχος της CenPer Holdings, πρόσθεσε: «Η Βοστώνη έδειξε ότι η ζήτηση για το Central Perk είναι πραγματική και η Νέα Υόρκη μας δίνει τη δυνατότητα να χτίσουμε πάνω σε αυτό τον ενθουσιασμό σε ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα. Ο τρόπος που οι θαυμαστές αγκάλιασαν το καφέ — τι αγάπησαν, τι ήθελαν περισσότερο — καθόρισε άμεσα το πώς θα φέρουμε την εμπειρία στην Times Square. Αυτό που κάνει το Central Perk ξεχωριστό είναι ότι οι πελάτες μας δημιουργούν φυσικά τη δική τους προσωπική εμπειρία “Friends” μέσα στην καφετέρια».