Αναστάτωση επικράτησε στο Παρίσι όταν μια εκδήλωση δωρεάν διανομής τηγανητού κοτόπουλου οδήγησε σε χάος. Περίπου 3.000 άτομα συγκεντρώθηκαν στο σημείο, γεγονός που προκάλεσε επεισόδια με τις δυνάμεις καταστολής. Οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση δακρυγόνων, επιχειρώντας να διαλύσουν το πλήθος.

Η ασιατική αλυσίδα γρήγορου φαγητού Krousty Sabaidi είχε προγραμματίσει να μοιράσει 1.000 δωρεάν γεύματα με ρύζι και τηγανητό κοτόπουλο για να γιορτάσει τα εγκαίνια του νέου της καταστήματος στο 1ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας. Η εκδήλωση είχε οργανωθεί στο πλαίσιο της επιστροφής στα σχολεία και πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου κοντά στο Châtelet-Les Halles. Την προώθησε ο influencer Φαρές Σαλβατόρε, ο οποίος διαθέτει σχεδόν 500.000 ακόλουθους στο Instagram, προσελκύοντας χιλιάδες νέους.

Η γαλλική αστυνομία ανέφερε ότι στο σημείο συγκεντρώθηκαν περίπου 3.000 άτομα και η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο. Ένα μαζικό πλήθος, αποτελούμενο κυρίως από νέους, πλημμύρισε τον χώρο, αναγκάζοντας τους διοργανωτές να ακυρώσουν την εκδήλωση. Σε ανακοίνωσή της στα κοινωνικά δίκτυα, η Krousty Sabaidi τόνισε ότι «η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας, προκαλώντας μαζική εισροή και κινήσεις του πλήθους μπροστά στο κατάστημά μας».

Όταν ζητήθηκε από τους παρευρισκόμενους να αποχωρήσουν, επικράτησε χάος. Η αστυνομία κάλεσε δυνάμεις καταστολής, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συγκρούσεις ανάμεσα στους αστυνομικούς και ομάδες ατόμων. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναρτήθηκαν βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να σπρώχνονται μέσα στο πλήθος και να πετούν αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι άνδρες των ΜΑΤ έκαναν χρήση δακρυγόνων και έστηναν φραγμούς για να διαλύσουν τον κόσμο.

Μέσα σε αυτή την ένταση, δύο άτομα προχώρησαν σε ληστείες τύπου «snatch-and-grab» και συνελήφθησαν από την αστυνομία επί τόπου. Σύμφωνα με τη Le Figaro, συνελήφθη και ένα τρίτο άτομο, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η Αστυνομική Διεύθυνση Παρισιού επιβεβαίωσε στην εφημερίδα την παρουσία «ενός συμπαγούς πλήθους, αποτελούμενου κυρίως από νεαρό κοινό, που συγκεντρώθηκε έξω από το εστιατόριο έπειτα από την ανακοίνωση της παρουσίας ενός influencer στο κατάστημα».

L’enseigne Krousty Sabaidi, un fast-food asiatique, prévoyait pour son ouverture d’offrir un millier de repas en présence d’un influenceur à Châtelet les Halles. Mais le service d’ordre s’est vu très vite débordé par l’affluence d’un public jeune et déchaîné. pic.twitter.com/Yc8n6rjO1l — Le Figaro (@Le_Figaro) September 14, 2025

Το Γραφείο του Αστυνομικού Διευθυντή δημοσίευσε επίσης βίντεο από τα επεισόδια, χαρακτηρίζοντας τα γεγονότα «θλιβερά». Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ανέφερε: «Η συνάντηση των συνδρομητών του #Faressalvatore για το concept #Influencegame κατέληξε σε χάος. Συγκρούσεις μεταξύ νεαρών και #FDO, ατμόσφαιρα πολύ μακριά από το influence game. Απλά θλιβερό…».

Αργότερα, η Krousty Sabaidi ζήτησε συγγνώμη μέσω ανάρτησης στο TikTok. «Αγαπητοί πελάτες, αγαπητοί φίλοι, σήμερα στις 4 το απόγευμα επρόκειτο να πραγματοποιηθεί μια γιορτινή εκδήλωση στο εστιατόριό μας Krousty Sabaidi Châtelet (Παρίσι), παρουσία του influencer Φαρές Σαλβατόρε και της ομάδας Influence Games. Αυτή η στιγμή προοριζόταν να είναι χρόνος μοιράσματος, χαράς και συντροφικότητας. Από τις πρώτες ώρες, επηρεαστήκαμε βαθύτατα από τον ενθουσιασμό του κοινού: η προσέλευση ξεπέρασε κάθε προσδοκία μας, προκαλώντας μαζική εισροή και κινήσεις του πλήθους μπροστά στο κατάστημά μας. Για λόγους ασφαλείας και σε αυστηρή συμμόρφωση με τις οδηγίες που επιβλήθηκαν από την νομαρχία, έπρεπε να ακυρώσουμε την εκδήλωση», ανέφερε στην ανακοίνωσή της η αλυσίδα.

Η εταιρεία ευχαρίστησε τις δυνάμεις ασφαλείας και την αστυνομία για την άμεση ανταπόκριση και τη στήριξή τους, υπογραμμίζοντας ότι χάρη στη γρήγορη και συντονισμένη διαχείριση η κατάσταση τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς σοβαρά περιστατικά. Παράλληλα, διαβεβαίωσε τους πελάτες ότι η διανομή των 1.000 δωρεάν γευμάτων θα πραγματοποιηθεί κανονικά σε νέα ημερομηνία, η οποία θα ανακοινωθεί σύντομα.