Μια 17χρονη πολιτικά ενεργή κοπέλα, μέλος της Νεολαίας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (Jusos), βρέθηκε στο στόχαστρο των Αρχών σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει πολιτικό σάλο στη Γερμανία – όχι μόνο για τις κατηγορίες, αλλά και για τον τρόπο που κινήθηκε η Αστυνομία και η δικαιοσύνη της χώρας.

Η νεαρή Νέλα Κρούσινσκι, πρόεδρος των Jusos στην πόλη Μέντεν του Ζάουερλαντ, δέχτηκε αιφνιδιαστική αστυνομική έρευνα στο ίδιο της το σπίτι νωρίς το πρωί της 1ης Απριλίου. Αφορμή; Γκράφιτι ενάντια στον τότε υποψήφιο (και σημερινό καγκελάριο) της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU), Φρίντριχ Μερτς, σε τοίχο τοπικού πολιτιστικού συλλόγου.

Σύμφωνα με ανάλυση και έρευνα του Spiegel, η έρευνα αποδείχτηκε τελικά παράνομη: έπειτα από απόφαση του Πρωτοδικείου Άρνσμπεργκ, δεν υπήρχε καμία ουσιαστική βάση για το ένταλμα, ενώ παρακάμφθηκαν θεμελιώδεις δικονομικές διαδικασίες.

Από ένα γκράφιτι, σε έφοδο με αλεξίσφαιρα

Η Νέλα Κρούσινσκι περιγράφει πως, το πρωί της 1ης Απριλίου, πέντε αστυνομικοί με αλεξίσφαιρα γιλέκα εμφανίστηκαν στο σπίτι της. Ο πατέρας της άνοιξε την πόρτα και η ίδια ενημερώθηκε ότι διεξάγεται έρευνα σε βάρος της, με βάση ένταλμα από το Πρωτοδικείο Άρνσμπεργκ, λόγω υποψιών για εμπλοκή της σε γκράφιτι με συνθήματα κατά του Μερτς.

Συνθήματα όπως «Merz aufs Maul!» («Ο Μερτς στα μούτρα!»), «Geh weg, Fascho-Fritz» (Φύγε αποδώ, Φάσιστα-Φριτς) και «Nie wieder CDU!» (Ποτέ ξανά CDU!) είχαν γραφτεί στον τοίχο του τοπικού συλλόγου, λίγο πριν από μια πολιτική ομιλία του Μερτς στο σημείο, παρουσία και της συζύγου του.

Η Αστυνομία θεώρησε την Κρούσινσκι ύποπτη, επειδή είχε συμμετάσχει σε διαμαρτυρία κατά του Μερτς έξω από το κτίριο. Έγινε κατάσχεση κινητών και tablet, της πήραν αποτυπώματα και οδηγήθηκε στο τμήμα, πάντα με συνοδεία του πατέρα της.

Καταπέλτης το δικαστήριο: «Παράνομη η έρευνα»

Έπειτα από προσφυγή του δικηγόρου της (του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Τόμας Κουτσάτι), στο Περιφερειακό Δικαστήριο Ανηλίκων του Άρνσμπεργκ, το δικαστήριο χαρακτήρισε την έρευνα παράνομη. Ο βασικός μάρτυρας ήταν μια γυναίκα που υποστήριξε πως είδε δύο νέους τη νύχτα του περιστατικού κοντά στο σημείο – χωρίς όμως να μπορεί να τους ταυτοποιήσει. Η καταγγελία ήταν ανώνυμη και υπέδειξε την Κρούσινσκι και έναν φίλο της.

Τι τόνισε το Πρωτοδικείο Άρνσμπεργκ:

η μαρτυρία «δεν επαρκεί για εξατομίκευση υπόπτων»,

ο ανώνυμος ισχυρισμός ήταν «χωρίς αποδεικτική αξία»,

η ιδιότητά της ως μέλους των Jusos «δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση υποψία διάπραξης αδικήματος».

Αποκαλύφθηκε επίσης ότι δεν υπήρξε επίσημο αίτημα από την εισαγγελία για την έρευνα. Όλη η διαδικασία στηρίχθηκε σε μια προφορική δήλωση αστυνομικού ότι «ο εισαγγελέας είπε πως θα κάνει αίτημα» – γεγονός που το δικαστήριο χαρακτήρισε «ανησυχητικό για το κράτος δικαίου».

Από την πλευρά του, ο καθηγητής ποινικού δικαίου Τιλ Τσίμερμαν δήλωσε: «Ο δικαστής οφείλει να βεβαιώνεται ότι υπάρχει επίσημο εισαγγελικό αίτημα. Αυτό εδώ είναι ξεκάθαρη παραβίαση δικονομικών εγγυήσεων».

Η «σκιά» της συζύγου του Μερτς

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η διευθύντρια του δικαστηρίου το οποίο ενέκρινε το παράνομο ένταλμα έρευνας είναι η Σαρλότ Μερτς – σύζυγος του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, γεγονός που εντείνει τις υποψίες για εμπλοκή προσωπικών και κομματικών συμφερόντων.

Επιπλέον, ο αστυνομικός Βόλφγκανγκ Ε., ο οποίος ενεπλάκη προσωπικά στην υπόθεση και φέρεται να ξεκίνησε ανεπίσημη έρευνα, είναι:

μέλος της τοπικής CDU,

εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος στο Μέντεν,

και μέλος του ίδιου συλλόγου του οποίου οι τοίχοι είχαν βαφτεί με τα συνθήματα.

Η Αστυνομία παραδέχεται ότι ο ίδιος πήγε μόνος του στο σπίτι της βασικής μάρτυρα, χωρίς εντολή από την Κρατική Ασφάλεια, και κατέθεσε ο ίδιος εύρημα μιας άδειας μπογιάς κοντά στον σύλλογο. Στη συνέχεια φωτογραφήθηκε για τοπική εφημερίδα μπροστά από τα γκράφιτι με βουλευτή της CDU.

«Παραβιάστηκαν βασικά δικονομικά δικαιώματα στα οποία πρέπει να μπορούν να βασίζονται οι πολίτες»

Ο γενικός γραμματέας του SPD στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, Φρέντερικ Κόρντες, δήλωσε: «Με εξοργίζει το γεγονός ότι η πρόεδρος των Jusos στο Μέντεν φαίνεται πως έγινε στόχος μιας τακτικής, με μεθόδους αμφίβολης νομιμότητας, για να εκφοβιστεί λόγω της πολιτικής της δράσης».

Οι Πράσινοι, που συγκυβερνούν με την CDU στο κρατίδιο, απαιτούν πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Ο επικεφαλής τους, Τιμ Άχτερμαγερ, τόνισε: «Η υπόθεση με σόκαρε. Παραβιάστηκαν βασικά δικονομικά δικαιώματα στα οποία πρέπει να μπορούν να βασίζονται οι πολίτες».

«Δεν θα λυγίσω»

Η ίδια η Κρούσινσκι δηλώνει σήμερα πως, παρά το σοκ και την απροκάλυπτη στοχοποίησή της, δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την πολιτική. Μάλιστα, σκέφτεται να σπουδάσει Νομική.

«Θέλω να συνεχίσω να πιστεύω στο κράτος δικαίου. Χρειάζονται περισσότεροι άνθρωποι που να δίνουν φωνή σε όσους δεν έχουν και να παλεύουν εκεί όπου υπάρχει αδικία», λέει η ίδια στο SPIEGEL, δηλώνοντας αποφασισμένη να παραμείνει ενεργή πολιτικά, παρά την πίεση.