Ένα στιγμιότυπο μέσα από πτήση της Delta Airlines προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο Reddit, όταν χρήστης δημοσίευσε φωτογραφία ενός άνδρα που είχε βγάλει τα παπούτσια του μέσα στο αεροπλάνο και είχε ακουμπήσει τα γυμνά του πόδια πάνω στο κάθισμα μπροστά του. Η ανάρτηση, με τίτλο «Crimes against humanity» που έδειχνε τον επιβάτη να έχει βολευτεί υπερβολικά στο αεροπλάνο, γρήγορα συγκέντρωσε σχόλια αγανάκτησης, όπως αναφέρει η nypost.

«Είναι το ίδιο είδος ανθρώπου που θα έκοβε τα νύχια του δημοσίως», έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος σχολίασε σκωπτικά: «Δεν είναι το σπίτι της μαμάς σου, κύριε». Κάποιοι μίλησαν για το φαινόμενο «living room syndrome», όπου οι επιβάτες φέρονται σαν να βρίσκονται στο σαλόνι τους, ενώ αρκετοί είπαν πως πάντα ταξιδεύουν με απολυμαντικά μαντιλάκια για τέτοιες περιπτώσεις.

Ο χρήστης που έκανε την αρχική δημοσίευση της φωτογραφίας αποκάλυψε, ύστερα από σχετική ερώτηση για το πώς αντέδρασε, ότι τελικά έκανε παρατήρηση στον άνδρα, με αποτέλεσμα εκείνος να βάλει τουλάχιστον τις κάλτσες του.

Η Jacqueline Whitmore, πρώην αεροσυνοδός και ειδικός σε θέματα εθιμοτυπίας, τόνισε ότι το να κυκλοφορεί κάποιος ξυπόλυτος στο αεροπλάνο είναι τόσο αγενές όσο και ανθυγιεινό. «Το πάτωμα του αεροσκάφους είναι εξαιρετικά βρόμικο, ειδικά στην τουαλέτα. Εκεί, το υγρό που βλέπετε στο πάτωμα πιθανότατα δεν είναι νερό», εξήγησε, προτρέποντας τους ταξιδιώτες να φορούν τουλάχιστον κάλτσες ή παντόφλες αν θέλουν να βγάλουν τα παπούτσια τους.

Πέρα από το ζήτημα της υγιεινής, η εικόνα γυμνών ποδιών σε δημόσιο χώρο μπορεί να θεωρηθεί απωθητική από άλλους επιβάτες και να χαλάσει τη συνολική εμπειρία της πτήσης.