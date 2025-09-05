Το Ιράν ανακοίνωσε ότι περιμένει να ξεσπάσει ένας νέος πόλεμος με το Ισραήλ, πεποίθηση που εκφράστηκε μετά την είδηση ότι το ισραηλινό κράτος επεκτείνει το πυρηνικό του πρόγραμμα, το οποίο επίσημα δεν αναγνωρίζει.

Μήνες μετά τον πόλεμο που ξεκίνησε το Ισραήλ κατά του Ιράν με πρόσχημα πως η Τεχεράνη κατασκευάζει πυρηνικό όπλο, το ισραηλινό κράτος άρχισε να επεκτείνει τις δικές του πυρηνικές εγκαταστάσεις, οι οποίες σε αντίθεση με τις ιρανικές, δεν υπόκεινται σε κανέναν απολύτως διεθνή έλεγχο.

«Προσπαθούμε να αποτρέψουμε να συρθεί η περιοχή σε έναν ακόμη πόλεμο, αλλά η πιθανότητα ενός πολέμου μεταξύ του Ιράν και του σιωνιστικού καθεστώτος είναι πολύ μεγάλη», είπε ο Ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών Σαΐντ Χατιμπζαντέχ κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στο Ιράκ, σύμφωνα με την ιρανική εφημερίδα Entekhab.

Σύμφωνα με το Associated Press, δορυφορικές φωτογραφίες δείχνουν εργασίες επέκτασης στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών Shimon Peres Negev κοντά στην πόλη Ντιμόνα στο Ισραήλ. Μέχρι στιγμής, κανείς δεν γνωρίζει αν πρόκειται για επέκταση της εγκατάστασης, ένα νέο πυρηνικό αντιδραστήρα ή κάτι άλλο.

Η ισραηλινή πυρηνική εγκατάσταση

Επτά ειδικοί που εξέτασαν τις εικόνες δήλωσαν όλοι ότι πιστεύουν ότι η κατασκευή σχετίζεται με το εδώ και καιρό πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του Ισραήλ. Επίσης, ορισμένοι εξέφρασαν την άποψη ότι θα μπορούσε να παρασκευαστεί ένα πυρηνικό όπλο, το οποίο και θα άλλαζε τις ισορροπίες στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται, ότι το Ισραήλ έχει αναπτύξει πυρηνικά εδώ και καιρό, αλλά αρνείται την ύπαρξή τους, επειδή δεν υπογράφει τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) και των αρχών του πυρηνικού αφοπλισμού. Σε αυτή την περίπτωση, θα έπρεπε να δέχεται διεθνείς ελέγχους, όπως και το Ιράν, όπου με αφορμή το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα έγινε ο πρόσφατος πόλεμος των δύο κρατών.

Αντιθέτως, το Ιράν που διαθέτει περισσότερο καιρό την τεχνογνωσία για πυρηνικά, δεν έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη όπλου, καθώς δέχεται διεθνείς ελέγχους, ενώ σε περίπτωση που θα «διάβαινε τον Ρουβίκωνα» θα έβρισκε απέναντί του σύσσωμη τη Δύση.