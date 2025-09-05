Η νέα σεζόν των Φιλαδέλφεια Ιγκλς ξεκίνησε με τον χειρότερο δυνατό τρόπο για τον αστέρα της άμυνας, Τζέιλεν Κάρτερ, ο οποίος αποβλήθηκε μόλις έξι δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα του αμερικανικού ποδοσφαίρου με τους Ντάλας Κάουμποϊς, χωρίς να προλάβει καν να συμμετάσχει σε αμυντικό σναπ, λόγω μιας αψυχολόγητης κίνησής του.

Το περιστατικό συνέβη αμέσως μετά το εναρκτήριο λάκτισμα, όταν οι γιατροί των Ιγκλς φρόντιζαν τον Μπεν Βαν Σιμέρεν που τραυματίστηκε στο γόνατο. Τότε, ο Κάρτερ πλησίασε τον Κουόρτερμπακ των Κάουμποϊς, Ντακ Πρέσκοτ, και έφτυσε στο στήθος του, σύμφωνα με τον διαιτητή Σον Σμιθ, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Η κίνηση κρίθηκε «μη ποδοσφαιρική ενέργεια» και χαρακτηρίστηκε ως «παράβαση αποβολής». Ο Κάρτερ δέχτηκε ποινή για αντιαθλητική συμπεριφορά και αποβλήθηκε άμεσα, με τον υπεύθυνο ασφαλείας των Ιγκλς, Ντομ «Big Dom» Ντι Σάντρο, να τον συνοδεύει εκτός γηπέδου.

Η αντίδραση στην τηλεοπτική μετάδοση του NBC ήταν έντονη. Ο σχολιαστής Μάικ Τιρίκο είπε χαρακτηριστικά: «Δεν έχω ιδέα τι σκεφτόταν», ενώ ο αναλυτής Κρις Κόλινσγουορθ τόνισε πως η απουσία του Κάρτερ ισοδυναμεί με την απώλεια του Μάικα Πάρσονς για τους Κάουμποϊς.

Μετά τον αγώνα, που βρήκε τους Ιγκλς νικητές με 24-20, ο Κάρτερ δήλωσε πως το επεισόδιο «δεν θα ξανασυμβεί». Παραδέχτηκε ότι αντιλήφθηκε την αποβολή του, όταν άκουσε τους διαιτητές να λένε πως «είναι παράβαση που επιφέρει άμεση αποβολή».

Η τηλεοπτική κάλυψη έδειξε επίσης τον Πρέσκοτ να φτύνει προς την κατεύθυνση του Κάρτερ λίγο πριν συμβεί το περιστατικό, ενώ χαμογελούσε προς το μέρος του. Ωστόσο, ο διαιτητής Σμιθ κατέστησε σαφές πως η ενέργεια του αμυντικού των Ιγκλς ήταν αυτή που καταγράφηκε ως παράβαση.

Ο Κάρτερ, Νο. 9 του ντραφτ το 2023, είχε πέρσι εντυπωσιακή σεζόν, κερδίζοντας θέση στο Pro Bowl. Παρ’ όλα αυτά, θα χρειαστεί να περιμένει για να ξεκινήσει στη φετινή άμυνα του Βικ Φάντζιο.

Το επεισοδιακό ξεκίνημα του αγώνα, που σημαδεύτηκε και από τραυματισμό του Βαν Σιμέρεν, άφησε σκιά στη νίκη των πρωταθλητών NFC και άνοιξε νέο κύκλο συζήτησης για την πειθαρχία και τον έλεγχο συμπεριφοράς εντός γηπέδων του NFL.