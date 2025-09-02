Ένα διαφορετικό στιγμιότυπο από γαμήλια δεξίωση στο Ηράκλειο Κρήτης έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες στα social media. Αντί για την καθιερωμένη κοπή γαμήλιας τούρτας, ένα ζευγάρι επέλεξε ένα τεράστιο burger ως κεντρικό στοιχείο της δεξίωσης.

Το burger, πλήρως «εξοπλισμένο» με λιωμένο τυρί, μπέικον και όλα τα απαραίτητα υλικά, αντικατέστησε την τούρτα, με το ζευγάρι να κόβει το πρώτο κομμάτι παρουσία των καλεσμένων -όπως θα γινόταν παραδοσιακά με το γλυκό.

Η σκηνή καταγράφηκε σε βίντεο, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και εκατοντάδες σχόλια. Πολλοί χρήστες εξήραν την πρωτοτυπία και την εναλλακτική προσέγγιση του ζευγαριού, ενώ άλλοι εξέφρασαν την έκπληξή τους για την επιλογή, εστιάζοντας στην απόκλιση από το καθιερωμένο τελετουργικό της κοπής της τούρτας, σύμφωνα με το neakriti.