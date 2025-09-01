Κάποια πράγματα μπορούν να σε σοκάρουν και να σε αφήσουν άφωνο. Και όταν είσαι σε ζωντανή μετάδοση, η σιωπή μπορεί να είναι αμήχανη… για σένα και για εκατοντάδες χιλιάδες -αν όχι εκατομμύρια- που ακούνε και βλέπουν.

Κάτι τέτοιο συνέβη σε έναν αγώνα μπέιζμπολ μεταξύ των Texas Rangers και των Athletics, όταν η κάμερα έδειξε έναν άνδρα να πιάνει και να τρίβει το στήθος μιας γυναίκας.

Φαινόταν να είναι συναινετικό και το ζευγάρι να γνωρίζει ότι το έδειχνε η κάμερα, όπως σημειώνει η New York Post.

Το πλάνο άλλαξε και ακολούθησε μια αναμενόμενη αμήχανη σιωπή.

«Είσαι μπελάς, Κρις», ακούστηκε στη μετάδοση λίγο αργότερα, πιθανώς ως μια αναφορά στον σχολιαστή, Κρις Κάραϊ.

Ακολούθησαν 22 δευτερόλεπτα σιωπής από τους σχολιαστές του αγώνα.

Ο Κάραϊ γέλασε κάποια στιγμή ενώ περιέγραφε το παιχνίδι…

Δείτε το βίντεο: