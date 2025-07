Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας του Μπαγκλαντές συνετρίβη τη Δευτέρα σε κτιριακές εγκαταστάσεις σχολείου και κολεγίου στην πρωτεύουσα Ντάκα, σύμφωνα με αξιωματούχο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπως μετέδωσε το Reuters.

Περισσότεροι από 50 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων παιδιά και ενήλικες, νοσηλεύονται με εγκαύματα, όπως δήλωσε γιατρός του Εθνικού Ινστιτούτου Εγκαυμάτων και Πλαστικής Χειρουργικής.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο σχολικό συγκρότημα Milestone School and College στη βόρεια περιοχή Ουτάρα της Ντάκα, ανέφεραν οι Αρχές.

A Bangladesh Air Force Chengdu F-7 BGI crashes onto a school campus in Dhaka’s northern Uttara area, killing at least 1 person and injuring others, according to the military and a fire official.



The aircraft crashed on a campus of the Milestone School and College in Dhaka’s… pic.twitter.com/SWwCpxcW4Y