Ισχυρή σεισμική δόνηση 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (ώρα Ελλάδος) στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στη χερσόνησο της Αλάσκας ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Το επίκεντρο βρίσκεται 87 χιλιόμετρα νότια του Σαντ Πόιντ, με το εστιακό βάθος να εκτιμάται στα 20 χιλιόμετρα.

Η προειδοποίηση για τσουνάμι ισχύει για τη Νότια Αλάσκα, τη Χερσόνησο της Αλάσκας και την είσοδο Κένεντι μέχρι τη διώρυγα Ουνίμακ, στην ακτή του Ειρηνικού.

Οι κάτοικοι στις περιοχές προειδοποίησης καλούνται να εκκενώσουν προς το εσωτερικό ή σε υψηλότερο έδαφος, ή να μετακινηθούν σε ανώτερο όροφο πολυώροφου κτιρίου, ανάλογα με την περίπτωσή τους, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή που ήχησαν οι σειρήνες στην περιοχή:

Scary video of tsunami sirens going off in Old Harbor, Alaska.



A magnitude 7.2 earthquake occurred moments ago near the Aleutian Islands triggering a large Tsunami Warning. pic.twitter.com/1ydBwsmD1D