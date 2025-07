Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ Μάικ Χάκαμπι εξέφρασε σήμερα την υποστήριξή του στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου αφότου παρέστη στη δίκη του για διαφθορά, και δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δίκιο που έλεγε πως πρόκειται για ένα «κυνήγι μαγισσών».

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η οποία αναβλήθηκε αρκετές φορές από τότε που άρχισε, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι δεν διέπραξε καμιά παράνομη πράξη. Οι υποστηρικτές του θεωρούν ότι η διαδικασία είναι πολιτικά υποκινούμενη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε ηχηρά τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, καταγγέλλοντας τη δίκη τον περασμένο μήνα στην πλατφόρμα του Truth Social.

Καθώς παρέστη σήμερα στην ακροαματική διαδικασία, ο Χάκαμπι έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι άντλησε ένα «συμπέρασμα»: ο Ντόναλντ Τραμπ «έχει και πάλι δίκιο».

Στη δημοσίευσή του ο Χάκαμπι, αναδημοσίευσε τις δηλώσεις του Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο η δίκη είναι «ένα πολιτικό κυνήγι μαγισσών», που «μοιάζει πολύ με το κυνήγι μαγισσών που αναγκάστηκα να υποστώ».

I stopped by the trial of @IsraeliPM in Tel Aviv today. My conclusion? @realDonaldTrump is right…again. https://t.co/Y5wBHnmKkS pic.twitter.com/zgcmzvlf9u