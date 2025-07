Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη συντριβή χθες, Κυριακή, μικρού αεροπλάνου στο αεροδρόμιο Σάουθεντ του Λονδίνου (London Southend Airport), μετέδωσε σήμερα το PA Media.

Το αεροδρόμιο, που βρίσκεται περίπου 35 μίλια ανατολικά της πρωτεύουσας και χρησιμοποιείται από την easyJet για πτήσεις προς ευρωπαϊκούς προορισμούς διακοπών, παραμένει κλειστό μετά τη συντριβή του αεροπλάνου.

Προηγούμενο τηλεγράφημα του Ρόιτερς ανέφερε ότι δεν ήταν γνωστό πόσοι άνθρωποι επέβαιναν στο αεροπλάνο.

Footage showing a massive fireball erupting within the last hour from London Southend Airport, after a small plane, believed to be Beechcraft Super King Air with an unknown number of souls onboard flown by Zeusch Aviation, a Dutch aerial services operator providing transplant,… pic.twitter.com/seGcCRzxgm