Συνελήφθη το Σάββατο ο φερόμενος ως δράστη της εμπρηστικής επίθεσης σε συναγωγή της Μελβούρνης από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Αυστραλίας. Πρόκειται για έναν 34χρονο, κάτοικο Σίδνεϊ, ο οποίος δεν έχει κατονομαστεί και αναμένεται να οδηγηθεί αργότερα σήμερα ενώπιον δικαστηρίου.

«Ο άνδρας φέρεται να έριξε εύφλεκτο υγρό στην είσοδο του κτιρίου και προκάλεσε πυρκαγιά προτού φύγει από το σημείο», αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Την ώρα εκείνη, περίπου 20 άνθρωποι βρίσκονταν στην εβραϊκή συναγωγή. Όλοι τους εγκατέλειψαν το κτίριο από έξοδο κινδύνου και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που έσβησαν τη φωτιά, η οποία προκάλεσε φθορές περιορισμένης έκτασης.

Πρόκειται για τη δεύτερη εμπρηστική επίθεση σε συναγωγή της Μελβούρνης, έπειτα από εκείνη του περασμένου Δεκεμβρίου στο προάστιο Ρίπονλι. Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετές αντισημιτικές επιθέσεις στην Αυστραλία, όπου σπίτια, σχολεία, συναγωγές και οχήματα έχουν βρεθεί στο στόχαστρο βανδάλων και εμπρηστών.

