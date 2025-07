Η αστυνομία της Αυστραλίας γνωστοποίησε την Παρασκευή ότι καταζητεί έναν άνδρα, ύποπτο για απόπειρα εμπρησμού σε συναγωγή στη Μελβούρνη, ενώ στο εσωτερικό του ναού βρίσκονταν περίπου 20 άτομα.

Όπως μεταδίδει η κρατική ραδιοτηλεόραση ABC, γύρω στις 8 το βράδυ (τοπική ώρα) ένας άνδρας έριξε εύφλεκτο υγρό στην είσοδο της εβραϊκής συναγωγής στην ανατολική Μελβούρνη και προκάλεσε πυρκαγιά. «Υπήρχαν περίπου 20 άνθρωποι μέσα στη συναγωγή εκείνη την ώρα», ανέφερε η αστυνομία, συμπληρώνοντας ότι οι παρευρισκόμενοι εγκατέλειψαν το κτίριο από έξοδο κινδύνου.

🚨 BREAKING:



A pro-Hamas mob in Melbourne stormed an Israeli-owned restaurant and then tried to set fire to a synagogue while Jewish families were inside for Shabbat dinner.



The restaurant was attacked because the owner’s business partner supports the Gaza Humanitarian… pic.twitter.com/MC1i8NTpqF