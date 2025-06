Ανακτήθηκαν οι σοροί δύο ομήρων της Χαμάς κατά τη διάρκεια επιχείρησης των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) και της Σιν Μπετ (της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας) στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε απόψε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό το όνομα ενός εκ των δύο νεκρών ομήρων. Πρόκειται για τον Γιαΐρ «Γιάγια» Γιακόβ, 59 ετών, ο οποίος απήχθη μαζί με τη σύντροφό του Μεϊράβ Ταλ και δύο εκ των τριών παιδιών του από το κιμπούτς Νιρ Οζ, κατά την άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Η Μεϊράβ Ταλ και οι δύο απαχθέντες γιοι του Γιακόβ – Ορ και Γιαγκίλ – απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνηθείσας ανταλλαγής αιχμαλώτων τον Νοέμβριο του 2023.

Ο θάνατος του Γαϊρ Γιακόβ είχε επιβεβαιωθεί από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) τον Φεβρουάριο του 2024.

In an IDF and ISA operation, the body of Yair Yaakov was recovered from Gaza — 614 days after he was murdered and abducted from Kibbutz Nir Oz on October 7.



His sons, Or and Yagil, and partner Meirav, were taken hostage and released in November 2023.



A devoted father, partner,… pic.twitter.com/NV72TY38Zd