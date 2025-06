Ισχυρισμοί-σοκ έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον Μοχάμεντ Αλ Φαγιέντ, καθώς πρώην σωματοφύλακάς του αποκαλύπτει πως ο διαβόητος σεξουαλικός «θηρευτής» κατασκόπευε πελάτες μέσω καμερών στα δοκιμαστήρια του Harrods για δεκαετίες.

Στο αποκαλυπτικό νέο βιβλίο με τίτλο «The Monster of Harrods», που κυκλοφορεί την Πέμπτη, ο πρώην άνδρας ασφαλείας, γνωστός μόνο ως Biggie, υποστηρίζει πως οι πελάτες που χρησιμοποιούσαν τις εγκαταστάσεις του πολυκαταστήματος στο Knightsbridge κατά τη διάρκεια της «βασιλείας» του Αλ Φαγιέντ, υπήρχε «μεγάλη πιθανότητα» να παρακολουθούνταν.

Ο Biggie περιγράφει ότι το κατάστημα ήταν γεμάτο με κάμερες, οι οποίες κατέγραφαν ακόμα και μέσα στις γυναικείες τουαλέτες και τα αποδυτήρια του προσωπικού.

«Ο κόσμος δεν μιλά γι’ αυτό, υπήρχαν κάμερες μέχρι και στην είσοδο αλλά και μέσα στα δοκιμαστήρια που χρησιμοποιούσαν οι πελάτες του Harrods. Πράγμα που σημαίνει ότι, αν βρισκόσουν σε δοκιμαστήριο του Harrods κατά την εποχή Φαγιέντ, υπήρχε μεγάλη πιθανότητα να σε παρακολουθούσε», αναφέρει ο Biggie.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η εγκατάσταση των καμερών, όπως και η παρακολούθηση τηλεφώνων, φέρεται να διατάχθηκε από τον τότε επικεφαλής ασφαλείας και πρώην ντετέκτιβ, Τζον Μακναμάρα, ώστε ο Αλ Φαγιέντ να μπορεί να παρακολουθεί και να εντοπίζει πιθανά θύματα.

«Οι άντρες κοιτούσαν τις οθόνες σαν να εξαρτιόταν η ζωή τους από αυτό. Όμως καταλάβαιναν κιόλας ότι πολλές από τις ερωτήσεις του Μακναμάρα αφορούσαν γυναίκες που είχαν τραβήξει την προσοχή του Φαγιέντ, οπότε υπήρχαν και πολλά γελάκια, ενώ παρακολουθούσαν γυναίκες σε δοκιμαστήρια και τουαλέτες», προσθέτει ο Biggie.

Ο Biggie, ύψους 1,93 και βάρους περίπου 127 κιλών, προσλήφθηκε ως ένας από τους πρώτους «στρατηγούς» στο προσωπικό ασφαλείας του Αλ Φαγιέντ μετά την αγορά του Harrods το 1985.

Το Harrods, το οποίο ανήκε στον Αλ Φαγιέντ για 25 χρόνια έως την πώλησή του το 2010, δήλωσε: «Τίποτα στα αρχεία μας δεν υποδεικνύει την ύπαρξη καμερών σε οποιονδήποτε χώρο προσωπικής ιδιωτικότητας, είτε για το προσωπικό είτε για τους πελάτες».

Η συγγραφέας του βιβλίου, Άλισον Κέρβιν, η οποία πήρε συνέντευξη από 60 μάρτυρες, επιζώντες και πρώην υπαλλήλους, δήλωσε ότι περίπου 40 οθόνες μετέδιδαν πληροφορίες από κάθε γωνιά του καταστήματος, 24 ώρες το 24ωρο.

Όπως ανέφερε, οι κάμερες ήταν «παντού» και αυτό σήμαινε ότι «το να δουλεύεις στο Harrods ήταν σαν να ζεις στο Truman Show».

Ένα ακόμα μέλος του προσωπικού, γνωστό ως «ο Μηχανικός» λόγω της εμπλοκής του στην παρακολούθηση τηλεφώνων, δήλωσε ότι υπήρχαν «συσκευές καταγραφής παντού» και ότι όλα όσα καταγράφονταν αρχειοθετούνταν.

«Έπρεπε να βεβαιώνομαι ότι λειτουργούσαν σωστά και ότι καταγράφαμε τα πάντα καθαρά… ήταν σημαντικό να γίνονται οι καταγραφές και να διατηρούνται σωστά», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι ο Αλ Φαγιέντ απαιτούσε πολλές φορές να δει συγκεκριμένες καταγραφές ή να ακούσει συνομιλίες από αίθουσες συναντήσεων.

Όπως είπε, κανείς δεν εξαιρούνταν από την παρακολούθηση, αφού κατασκοπεύονταν όλοι, από οικονομικούς διευθυντές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου μέχρι οδηγούς και σωματοφύλακες.

Ο Αλ Φαγιέντ, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 94 ετών το 2023 χωρίς να αντιμετωπίσει τη Δικαιοσύνη, αποκαλύφθηκε πέρσι ότι υπήρξε κατά συρροή σεξουαλικός δράστης, με περισσότερα από 500 θύματα και μάρτυρες να έχουν έρθει στο φως έκτοτε.

Η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Έμμα Τζόουνς, από το νομικό γραφείο Leigh Day που εκπροσωπεί αρκετά από τα θύματα, δήλωσε ότι οι τελευταίες αποκαλύψεις υπογραμμίζουν την ανάγκη για δημόσια έρευνα σχετικά με το πώς επιτράπηκε σε αυτή τη δράση να συνεχιστεί για δεκαετίες χωρίς παρέμβαση.

«Το γεγονός ότι ενδέχεται να υπήρχε συγκαλυμμένη παρακολούθηση, CCTV ή οποιασδήποτε μορφής καταγραφή σε χώρους όπως τουαλέτες και δοκιμαστήρια, ξεπερνά κάθε λογική και είναι πραγματικά σοκαριστικό. Εάν αυτό ισχύει, τότε υπάρχουν σοβαρές και εκτεταμένες επιπτώσεις σχετικά με την παραβίαση του δικαιώματος στην ιδιωτικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την περασμένη εβδομάδα, επιζώντες παρέδωσαν επιστολή στην Ντάουνινγκ Στριτ ζητώντας τη διεξαγωγή έρευνας για να εξεταστούν ισχυρισμοί περί συγκάλυψης και κατηγορίες ότι ο κατά συρροή βιαστής καλυπτόταν από το κατάστημα και την Αστυνομία.

Η Σκότλαντ Γιαρντ έχει ήδη ανακοινώσει ότι διερευνά τον ρόλο τουλάχιστον πέντε προσώπων που φέρονται να συνέβαλαν στη δράση του Αλ Φαγιέντ.

Το Harrods, το οποίο πλέον ανήκει στο επενδυτικό ταμείο Qatar Holdings, είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι είναι «σοκαρισμένο» από τις καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίησης από τον Αλ Φαγιέντ και διερευνά κατά πόσον εμπλέκονται νυν εργαζόμενοι.

Το βιβλίο «The Monster of Harrods: Al-Fayed and the secret, shameful history of a British institution», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις HarperCollins την Πέμπτη.