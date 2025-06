Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε την Τρίτη, εκτελεστικό διάταγμα που προβλέπει την αύξηση των δασμών στον εισαγόμενο χάλυβα και το αλουμίνιο από 25% σε 50%, που θα έχουν ισχύ εντός λίγων ωρών. Οι δύο αυτοί κλάδοι, που θεωρούνται στρατηγικής σημασίας, αποτελούν προτεραιότητα για τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, ο οποίος επιδιώκει να τους προστατεύσει.

Το εκτελεστικό διάταγμα διευκρινίζει πως οι νέοι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί τίθενται σε ισχύ σήμερα στις 00:01 (τοπική ώρα· στις 07:01 ώρα Ελλάδας).

«Έκρινα ότι είναι απαραίτητο να αυξηθούν οι τελωνειακοί δασμοί στον χάλυβα και στο αλουμίνιο προκειμένου να ρυθμιστούν οι εισαγωγές (…) για να εξασφαλιστεί ότι δεν θέτουν σε κίνδυνο την εθνική ασφάλεια», αναφέρει στο κείμενο.

President Trump just signed a proclamation raising tariffs on steel and aluminum imports by 50% to protect U.S. steel and national security.🇺🇸



THE GOLDEN AGE IS HERE! pic.twitter.com/TP32u0M4dR