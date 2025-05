Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες, Παρασκευή, την πρόθεσή του να αυξήσει στο 50% τους τελωνειακούς δασμούς στον εισαγόμενο χάλυβα, με στόχο την προστασία της εγχώριας παραγωγής. Η απόφασή του αυτή κλιμακώνει περαιτέρω τις πιέσεις στον παγκόσμιο κλάδο της χαλυβουργίας και επιδεινώνει τη διεθνή εμπορική αντιπαράθεση που έχει ήδη ξεκινήσει.

«Θα επιβάλλουμε αύξηση 25%. Θα αυξήσουμε από το 25% στο 50% τους τελωνειακούς δασμούς στον χάλυβα (που εισάγεται) στις ΗΠΑ, κάτι που θα εγγυηθεί περαιτέρω την ασφάλεια της βιομηχανίας χάλυβα στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος απευθυνόμενος σε εργαζόμενους της χαλυβουργίας US Steel σε εργοστάσιο στην Πενσιλβάνια, απευθυνόμενος σε εργάτες που πανηγύρισαν φωνάζοντας ρυθμικά «ΗΠΑ, ΗΠΑ!».

