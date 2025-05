Μια ιδιαίτερα συμβολική διαμαρτυρία έλαβε χώρα από συγγενείς και φίλους 58 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας κατά τη διάρκεια που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μιλούσε στην Κνεσέτ.

Η παρέμβασή τους ήρθε με αφορμή τη συμπλήρωση 600 ημερών από την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Νετανιάχου τη στιγμή που είχε ανέβει στο βήμα της Βουλής του Ισραήλ και επιβεβαίωσε τη δολοφονία του Μοχάμεντ Σινουάρ από τις δυνάμεις του ισραηλινού στρατού, είδε στα θεωρεία να του γυρνάνε την πλάτη οι συγγενείς των 58 ομήρων, οι οποίοι είχαν σε φωτογραφίες τα πρόσωπα των αγαπημένων τους ανθρώπων.

Families of Israeli hostages turned their backs on Netanyahu during his Knesset speech in a silent protest over his government's handling of the war. pic.twitter.com/wcTguxl8U5