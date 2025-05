Ο Μπεν Κοέν, συνιδρυτής της γνωστής εταιρείας παγωτών Ben & Jerry’s, συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης εντός του Κογκρέσου των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία, όπου μιλούσε ο υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ.

Ο Κοέν ήταν ένας από τους επτά ακτιβιστές που φώναξαν συνθήματα υπέρ της Γάζας, διακόπτοντας τη συνεδρίαση. Συνελήφθη με την κατηγορία της παρεμπόδισης κοινοβουλευτικής διαδικασίας, ενώ άλλοι διαδηλωτές κατηγορούνται και για αντίσταση κατά της Αρχής ή επίθεση σε αστυνομικό.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ο Κοέν δήλωσε: «Είπα στο Κογκρέσο ότι σκοτώνουν φτωχά παιδιά στη Γάζα αγοράζοντας βόμβες. Και πληρώνουν για αυτές διώχνοντας τα φτωχά παιδιά από το Medicaid στις ΗΠΑ».

I told Congress they're killing poor kids in Gaza by buying bombs, and they're paying for it by kicking poor kids off Medicaid in the US. This was the authorities' response. pic.twitter.com/uOf7xrzzWM