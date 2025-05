Στην Τουρκία για τις διαπραγματεύσεις που έχει ζητήσει η Ρωσία θα βρίσκεται την Πέμπτη ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε ανάρτησή του την Κυριακή γράφει ότι «περιμένουμε πλήρη και διαρκή κατάπαυση του πυρός από αύριο, για μια αναγκαία βάση για τη διπλωματία».

We await a full and lasting ceasefire, starting from tomorrow, to provide the necessary basis for diplomacy. There is no point in prolonging the killings. And I will be waiting for Putin in Türkiye on Thursday. Personally. I hope that this time the Russians will not look for…