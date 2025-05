Το πλοίο διάσωσης Ocean Viking, που ναυλώνεται από τη μη κυβερνητική οργάνωση SOS Méditerranée, διέσωσε 108 μετανάστες –ανάμεσά τους κι ένα βρέφος μόλις 11 μηνών– κατά τη διάρκεια της νύχτας Κυριακής προς Δευτέρα, στα ανοιχτά της Λιβύης, όπως ανακοίνωσε η οργάνωση με έδρα τη Μασσαλία.

Οι άνθρωποι αυτοί επέβαιναν σε «δυο πλεούμενα από υαλόνημα, που ήταν και τα δύο υπερφορτωμένα» στη λιβυκή περιοχή έρευνας και διάσωσης, εξήγησε η ΜΚΟ σε ανακοίνωσή της.

Πολλοί από τους διασωθέντες παρουσίαζαν εξάντληση και ναυτία και τους πρόσφερε φροντίδες ιατρικό προσωπικό πάνω στο Ocean Viking, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Early this morning, the #OceanViking spotted from the bridge two overcrowded fiberglass boats in the Libyan SRR.



108 people, including an 11-month-old baby were rescued by our team. Many suffered from exhaustion and seasickness, requiring urgent care from our medical team. pic.twitter.com/4Ym0TEcGDF