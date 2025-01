Το Ocean Viking, το πλοίο-ασθενοφόρο που ναυλώνει η γαλλική, μη κυβερνητική οργάνωση SOS Méditerranée, διέσωσε τη νύχτα της Δευτέρας προς την Τρίτη 85 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων τρεις εγκύους και τρία βρέφη, που επέβαιναν σε ένα υπερφορτωμένο φουσκωτό, στα ανοιχτά της Λιβύης.

Το ένα τρίτο από τους 85 μετανάστες που προσπαθούσαν να φτάσουν στην Ευρώπη είναι ανήλικοι. Όλοι τους επέβαιναν σε μια φουσκωτή λέμβο που «έμπαζε νερό και κινδύνευε να βυθιστεί λόγω του βάρους», ανέφερε η οργάνωση.

Οι ομάδες της SOS Méditerranée ενημερώθηκαν για τον κίνδυνο που διέτρεχαν οι άνθρωποι αυτοί από το αεροσκάφος Eagle 1 της Frontex που τους εντόπισε.

🔴 #SAR Op 20.01.25 – Libyan Coast Security PV "Wadi Kaam" (P-300) rescued 88 #migrants of different nationalities. All disembarked in Tripoli and upon provision of humanitarian assistance were transferred to DCIM custody. #migrantcrisis #DontTakeToTheSea #seenotrettung #Frontex pic.twitter.com/z4rFBQWtXs