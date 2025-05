Η Ρωσία ανακοίνωσε τη μετονομασία του αεροδρομίου της πόλης Βόλγκογκραντ σε Στάλινγκραντ, επαναφέροντας το ιστορικό όνομα που είχε η πόλη κατά τη διάρκεια της Σοβιετικής Ένωσης και της φονικής Μάχης του Στάλινγκραντ (1942-43) στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η επιστροφή στο παλιό όνομα πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος Ρώσων βετεράνων και συμμετεχόντων στην Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση στην Ουκρανία και εκφράζει μία ολοένα και αυξανόμενη τάση στη ρωσική κοινωνία να συντάσσεται με την επιστροφή στις θεμελιώδεις αρχές της Οκτωβριανής Επανάστασης και της Σοβιετικής Ένωσης.

Μαλιστα σε μεγάλο βαθμό οι κάτοικοι θέλουν ολόκληρη η πόλη να πάρει πίσω το παλιό της όνομα.

Putin renamed Volgograd's airport "Stalingrad" in tribute to the Soviet WWII victory. Now, residents want the whole city to get its old name back.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βόλγκογκραντ, Αντρέι Μποχάροφ, υπέβαλε το αίτημα στον Πρόεδρο της Ρωσίας κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε μαζί του. Πρόσθεσε ότι αυτό είναι ένα αίτημα βετεράνων και συμμετεχόντων στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση.

«Ο λόγος τους είναι νόμος για μένα», απάντησε ο Πούτιν, σε βίντεο που δημοσίευσε το Κρεμλίνο. «Μόλις επιστρέψω στη Μόσχα, θα ετοιμαστεί και θα υπογραφεί αμέσως ένα διάταγμα». Ήδη οι πινακίδες στο αεροδρόμιο έχουν αλλάξει.

President Putin expressed support for the initiative of Volgograd WWII & SMO veterans, who requested that Volgograd International Airport be returned to its historical name of Stalingrad. Their request was conveyed by governor.