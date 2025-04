Ο μικρός Λούκας, μόλις 18 μηνών, έχει περάσει περισσότερες δυσκολίες απ’ όσες οι περισσότεροι άνθρωποι θα ζήσουν σε ολόκληρη τη ζωή τους. Οι Αυστραλοί γονείς του, Άσλεϊ και Κόντι, υποδέχθηκαν τον γιο τους σε ηλικία μόλις 33 εβδομάδων, έξι εβδομάδες νωρίτερα από το αναμενόμενο και τίποτα δεν προμήνυε όσα θα ακολουθούσαν κατά τη διάρκεια των επόμενων 11 μηνών.

Ο Λούκας, ο οποίος γεννήθηκε στις 9 Νοεμβρίου, την επομένη του baby shower της μαμάς του, ήρθε στον κόσμο με το σύνδρομο CHARGE, μια γενετική κατάσταση που επηρεάζει την καρδιά, τα νεύρα, τα γεννητικά όργανα, τα μάτια και τα αυτιά του.

Σύμφωνα με τη nypost, τα πρώτα σημάδια εμφανίστηκαν κατά την εξέταση στις 20 εβδομάδες κύησης, όταν οι γιατροί είπαν στην Άσλεϊ ότι «θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποια προβλήματα» με τον Λούκας, αλλά τα αποτελέσματα των επόμενων εξετάσεων παραδόθηκαν μόλις την ημέρα που γεννήθηκε.

«Ήταν μια πολύ άσχημη εμπειρία», δήλωσε η Άσλεϊ στην news.com.au, προσθέτοντας ότι λόγω του πρόωρου τοκετού «δεν ήμασταν σίγουροι αν θα τα καταφέρει».

«Πέρασε πολλές μέρες στο νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε 8 χειρουργεία», είπε η Άσλεϊ.

Η οικογένεια καταφέρνει να αντεπεξέλθει χάρη στο εισόδημα του Κόντι, αφού η Άσλεϊ άφησε τη δουλειά της για να φροντίζει τον Λούκας 24 ώρες το 24ωρο, με τον μικρό να περνάει περισσότερο χρόνο στο νοσοκομείο παρά στο σπίτι.

Μια καμπάνια GoFundMe δημιουργήθηκε πρόσφατα για να υποστηρίξει την οικογένεια, η οποία αναμφίβολα θα αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις κατά την προσπάθειά της να προσφέρει στον Λούκα τη ζωή που του αξίζει.

«Έχει αντιμετωπίσει πολλές επιπλοκές με τον εγκέφαλό του. Έχει δύο σωληνάκια, αλλά και τα δύο μπλοκαρίστηκαν και χρειάστηκε να καθαριστούν, ενώ αντικατέστησαν και τις βαλβίδες», είπε η Άσλεϊ.

Baby born with rare genetic disorder undergoes eight surgeries in 18 months: ‘You have to just be strong for him’ https://t.co/8uEqjQQCle pic.twitter.com/7ZE7k0Ykln