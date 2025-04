Την πεποίθησή του ότι η ρομποτική τεχνολογία θα ξεπεράσει τους ανθρώπινους χειρουργούς μέσα στα επόμενα χρόνια εξέφρασε ο Έλον Μασκ. «Τα ρομπότ θα ξεπεράσουν τους καλούς ανθρώπινους χειρουργούς μέσα σε λίγα χρόνια και τους καλύτερους σε περίπου πέντε», ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο Μασκ, αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση του Μάριο Νάουφαλ, εξήγησε ότι η εταιρεία του, Neuralink, χρησιμοποίησε ρομπότ για την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων του εγκεφαλοϋπολογιστικού συστήματος, καθώς η ταχύτητα και η ακρίβεια που απαιτούνταν καθιστούσαν αδύνατη την εκτέλεση της διαδικασίας από ανθρώπινο χέρι.

Robots will surpass good human surgeons within a few years and the best human surgeons within ~5 years. @Neuralink had to use a robot for the brain-computer electrode insertion, as it was impossible for a human to achieve the required speed and precision. https://t.co/ipPhQK8z1j