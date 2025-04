Η ανακάλυψη του «μεγαλύτερου κοιτάσματος χρυσού στον κόσμο» θα μπορούσε να ανατρέψει πλήρως τις ισορροπίες εξουσίας στο παγκόσμιο πολιτικό σκηνικό – αλλά δεν είναι καλό νέο για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρει η βρετανική Mirror, το κοίτασμα χρυσού Wangu στην Κίνα, το οποίο ανακαλύφθηκε πέρσι, εκτιμάται με σχετική βεβαιότητα πλέον, ότι περιέχει πάνω από 1.000 μετρικούς τόνους χρυσού – με αξία που ξεπερνάει τα 81 δισεκατομμύρια δολλάρια.

Οι γεωλόγοι πιστεύουν πως αυτό το γιγαντιαίο απόθεμα βρίσκεται στην κεντρική επαρχία Χουνάν της Κίνας, όπου εντοπίστηκαν πάνω από 40 διακριτές φλέβες χρυσού – δηλαδή μακρόστενα ανοίγματα στους βράχους γεμάτα χρυσό. Ένα απόθεμα 300 τόνων βρέθηκε σε βάθος περίπου 2.000 μέτρων, κάτι που ενισχύει την εκτίμηση πως η συνολική ποσότητα χρυσού θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστιες αναταράξεις για τον Τραμπ.

