Το τελευταίο γεύμα του έφαγε ο 48χρονος Μάικλ Τάνζι πριν από την εκτέλεσή του για τον στραγγαλισμό εργαζομένης στην αμερικανική εφημερίδα Miami Herald. Ο «παχύσαρκος δολοφόνος» -όπως τον χαρακτήριζαν- ήταν καταδικασμένος σε θάνατο για την απαγωγή και τον στραγγαλισμό της Τζάνετ Ακόστα πριν από 25 χρόνια. Ο θανατοποινίτης λίγο πριν εκτελεστεί στη Φλόριντα χθες, Τρίτη, επέλεξε να απαγγείλει έναν στίχο της Βίβλου, να φάει μπέικον, μια σοκολάτα και παγωτό.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο 48χρονος Μάικλ Τάνζι υποβλήθηκε σε θανατηφόρο ένεση στις πολιτειακές φυλακές της Φλόριντα και κηρύχθηκε νεκρός στις 6:12 μ.μ. (τοπική ώρα) για την άγρια δολοφονία της καταξιωμένης εργαζομένης στη Miami Herald, Τζάνετ Ακόστα, τον Απρίλιο του 2000.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ενώ η Ακόστα έτρωγε μεσημεριανό γεύμα στο φορτηγάκι της, ο Τάνζι της επιτέθηκε, τη λήστεψε και στη συνέχεια οδήγησε το όχημά της στα Florida Keys, όπου τελικά τη στραγγάλισε και άφησε τη σορό της σε ένα νησί.

Οι δικηγόροι του δολοφόνου προσπάθησαν να αποτρέψουν την εκτέλεσή του, καταθέτοντας διάφορες εφέσεις, μεταξύ των οποίων και μία που βασίστηκε στο επιχείρημα ότι δεν έπρεπε να θανατωθεί επειδή ήταν «νοσηρά παχύσαρκος» και είχε ισχιαλγία, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αφόρητο πόνο κατά τη διάρκεια της θανατηφόρας ένεσης.

Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο της Φλόριντα απέρριψε αυτό το αίτημα.

