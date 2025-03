Το βόρειο τέρμιναλ του αεροδρομίου Γκάτγουικ στο Λονδίνο, εκκενώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου μετά την ενεργοποίηση συναγερμού πυρκαγιάς, με θεωρίες να διαδίδονται διαδικτυακά ότι η αιτία ήταν επιβάτης που «άτμιζε».

Πιστεύεται ότι ο συναγερμός ενεργοποιήθηκε σε ένα από τα καταστήματα που βρίσκονται στον χώρο αναχωρήσεων του αεροδρομίου, χωρίς όμως να υπάρχει φωτιά.

Οι πτήσεις αναμένεται να συνεχιστούν κανονικά για το υπόλοιπο της ημέρας.

Εκπρόσωπος του Αεροδρομίου του Λονδίνου δήλωσε: «Ο Βόρειος Τερματικός Σταθμός εκκενώθηκε το πρωί λόγω ενεργοποίησης συναγερμού πυρκαγιάς. Ο τερματικός έχει πλέον ανοίξει ξανά και οι επιβάτες που αποχώρησαν, πέρασαν περάσει ξανά από τον έλεγχο ασφαλείας όσο πιο γρήγορα ήταν δυνατόν».

