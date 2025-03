Οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας ερευνούν την περίπτωση η φωτιά που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 59 ανθρώπων στο κλαμπ του Κότσανι να είναι υπόθεση διαφθοράς, δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Πάντσε Τόσκοβσκι.

«Αυτή η εταιρεία δεν έχει νόμιμη άδεια λειτουργίας. Αυτή η άδεια, όπως και πολλά άλλα πράγματα στο παρελθόν, συνδέεται με τη διαφθορά», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κότσανι, τον τόπο όπου συνέβη η τραγωδία κατά τη διάρκεια συναυλίας σε κλαμπ την περασμένη νύκτα.

❗️🇲🇰 – On March 16, 2025, a fire broke out at 3:00 a.m. in the Pulse nightclub in Kocani, North Macedonia, killing 51 people and injuring over 100.



The blaze, sparked by pyrotechnic devices during a concert, spread rapidly after sparks ignited the ceiling, as shown in a… pic.twitter.com/Ui6aHtnU1n