Μεγαλώνει ο απολογισμός των νεκρών στην Υεμένη από τους αμερικανούς βομβαρδισμούς, με τον Έλον Μασκ να στηρίζει τα χτυπήματα, μέσω ανάρτησης που έκανε στην πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης που έχει αγοράσει.

Πιο αναλυτικά, τα πλήγματα στοχοθέτησαν την πρωτεύουσα Σαναά, τις επαρχίες Σαάντα, στη βορειοδυτική Υεμένη, και Αλ Μπάιντα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όπως και την πόλη Ρανταά, επίσης στο κεντρικό τμήμα της Υεμένης.

Σύμφωνα με τους Χούθι, οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον περιοχών που ελέγχουν οι αντάρτες Χούθι στην Υεμένη στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 31 ανθρώπους και προκάλεσαν τον τραυματισμό 101.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Χούθι κατηγόρησαν τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο για «κακή» επιθετικότητα που στοχεύει σε κατοικημένες περιοχές στην πρωτεύουσα της Υεμένης, Σαναά – αν και η Βρετανία δεν συμμετείχε στις αμερικανικές επιδρομές του Σαββάτου κατά των στόχων των Χούθι, αλλά παρείχε υποστήριξη στις ΗΠΑ.

Επίσης, ο Έλον Μασκ σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα Χ, έγραψε τα εξής:

Δεν μπορείς πραγματικά να αποκαλείς τον εαυτό σου “ειρηνικό” εκτός και αν είσαι ικανός για ακραία βία. Αν δεν είσαι ικανός για βία, δεν είσαι ειρηνικός. Είσαι ακίνδυνος».

Το Σάββατο, μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή για αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων των Χούθι, επικαλούμενος τις επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και κυρίως πλοίων που σχετίζονται με το Ισραήλ.

Προειδοποίησε τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες της Υεμένης πως εάν δεν σταματήσουν τις επιθέσεις τους, «η κόλαση θα πέσει επάνω σας και δεν θα έχετε ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο».

«Επιθέσεις των Χούθι σε αμερικανικά πλοία δεν θα γίνουν ανεκτές. Θα κάνουμε χρήση συντριπτικής, θανατηφόρας ισχύος μέχρι να επιτύχουμε τον στόχο μας», προειδοποίησε ο Τραμπ.

