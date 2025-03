Ένα αεροσκάφος της American Airlines έπιασε φωτιά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ντένβερ το βράδυ της Πέμπτης, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να εκκενώσουν το αεροσκάφος.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στο αεροπλάνο, το οποίο ήταν σταθμευμένο στην πύλη C38, και πυκνός μαύρος καπνός υψώθηκε πάνω από τον διάδρομο προσγείωσης, σύμφωνα με αξιωματούχους του αεροδρομίου που μίλησαν στο KDVR.

Υπήρξε πυρκαγιά «σε αεροπλάνο της American Airlines» που βρισκόταν στην πύλη C38 το βράδυ της Πέμπτης, παράγοντας «ορατό καπνό», αναφέρεται στο δημοσίευμα του αεροδρομίου.

🔥 An American Airlines plane just caught fire at Denver International Airport.



🔥 Passengers were forced to evacuate onto the wing as flames and thick smoke…