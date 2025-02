Συγχαρητήρια από όλο τον κόσμο έλαβε ο Γερμανός συντηρητικός ηγέτης Φρίντριχ Μερτς, για την ξεκάθαρη εκλογική νίκη που εξασφάλισε η κεντροδεξιά ένωση Χριστιανοδημοκρατών και Χριστιανοκοινωνιστών (CDU/CSU). Οι ηγέτες της άκρας δεξιάς χειροκρότησαν επίσης την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) για τη δεύτερη θέση που κατέκτησε.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ήταν μεταξύ των πρώτων που συνεχάρησαν τον Μερτς, η συντηρητική συμμαχία του οποίου των Χριστιανοδημοκρατών και των βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών κέρδισε 28,5% των ψήφων.

«Φαίνεται ότι το συντηρητικό κόμμα στη Γερμανία κέρδισε τις πολύ μεγάλες και πολυαναμενόμενες εκλογές», έγραψε ο Τραμπ με κεφαλαία γράμματα στην πλατφόρμα του, την Truth Social.

«Όπως έγινε και στις ΗΠΑ, ο λαός της Γερμανίας κουράστηκε από την ατζέντα που πήγαινε κόντρα στην κοινή λογική, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενέργεια και τη μετανάστευση, και κυριάρχησε για τόσα πολλά χρόνια», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Αυτή είναι μια σπουδαία ημέρα για τη Γερμανία και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής υπό την ηγεσία ενός τζέντλεμαν ονόματι Ντόναλντ Τζ. Τραμπ», πρόσθεσε. «Συγχαρητήρια σε όλους – πολλές περισσότερες νίκες θα ακολουθήσουν».

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως μίλησε με τον Μερτς για να «τον συγχαρεί για τη νίκη του», ενώ τηλεφώνησε επίσης στον απερχόμενο καγκελάριο Όλαφ Σολτς.

«Είμαστε πιο αποφασισμένοι από ποτέ να κάνουμε σπουδαία πράγματα μαζί για τη Γαλλία και τη Γερμανία και να εργαστούμε για μια ισχυρή και κυρίαρχη Ευρώπη», έγραψε ο Μακρόν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

«Σ’ αυτούς τους αβέβαιους καιρούς, είμαστε ενωμένοι στην αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν ο κόσμος και η ήπειρός μας», πρόσθεσε ο Μακρόν.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε επίσης τα συγχαρητήριά του στον Μερτς με ανάρτησή του στο X.

«Μια ξεκάθαρη φωνή από τους ψηφοφόρους και βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό για την Ευρώπη», δήλωσε ο Ζελένσκι.

I congratulate the CDU/CSU and @_FriedrichMerz on their victory in the Bundestag elections.



We look forward to continuing our joint work with Germany to protect lives, bring real peace closer to Ukraine,…