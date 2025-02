Η ώρα της κάλπης έφθασε στη Γερμανία, με σχεδόν 60 εκατομμύρια ψηφοφόρους να καλούνται να αποφασίσουν για την σύνθεση της επόμενης Bundestag, εν μέσω εσωτερικών οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων και παγκόσμιων ανακατατάξεων.

Οι κάλπες για τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές άνοιξαν στις 09:00 ώρα Ελλάδας, και η πρώτη πρόγνωση του αποτελέσματος (τα exit poll) αναμένεται στις 19:00 ώρα Ελλάδας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU/CSU) υπό την ηγεσία του Φρίντριχ Μερτς προηγείται με ποσοστά γύρω στο 29%.

Η ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) ακολουθεί με περίπου 21%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη άνοδό της μέχρι σήμερα αλλά και με τάσεις για νέο κλείσιμο της ψαλίδας στην κάλπη, σύμφωνα με τα τελευταία δημοσκοπικά ευρύματα.

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) του απερχόμενου καγκελαρίου Όλαφ Σολτς έχει καταποντιστεί σε σχέση με τα εκλογικά ποσοστά της προηγούμενης εκλογής, καταγράφοντας ποσοστά γύρω στο 15%, ενώ οι Πράσινοι βρίσκονται στο 12,5%. Το κόμμα της Αριστεράς (Die Linke) παρουσιάζει άνοδο, φτάνοντας το 7,5%, ενώ οι Φιλελεύθεροι (FDP) και η Συμμαχία της Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) βρίσκονται κοντά στο όριο του 5% για είσοδο στη Βουλή.

Η πιθανότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνασπισμού θεωρείται υψηλή, με το CDU/CSU να αναζητά συνεργασίες είτε με το SPD είτε με τους Πράσινους. Ωστόσο, η άνοδος της AfD και η είσοδος μικρότερων κομμάτων στη Βουλή μπορεί να περιπλέξουν τις διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό σταθερής κυβέρνησης.

Αυτές οι εκλογές διεξάγονται υπό το βάρος της ανησυχίας για την πολυετή στασιμότητα της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, την πίεση για περιορισμό της μετανάστευσης και την αυξανόμενη αβεβαιότητα για το μέλλον της Ουκρανίας και τη συμμαχία της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κεντροδεξιά αντιπολίτευση μπορεί να προηγείται δημοσκοπικά, αλλά οι σφυγμομετρήσεις δείχνουν το ισχυρότερο ποσοστό για ακροδεξιό κόμμα από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

