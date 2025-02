Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε πριν λίγο στη Γαλλία και συγκεκριμένα σε αγορά της πόλης Μιλούζ, με τον δράστη να φωνάζει «Αλλαχού Άκμπαρ» κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Σε συναγερμό είναι οι γαλλικές Αρχές, καθώς ένα άτομο φέρεται να έχει χάσει τη ζωή του, ενώ άλλοι δύο έχουν τραυματιστεί, όπως μετέδωσε το γαλλικό κανάλι BFM TV.

Οι τραυματίες είναι δυο δημοτικοί αστυνομικοί, όπως αναφέρει η Le Monde, ενώ ο ένας έχει τραύμα στην καρωτίδα και ο άλλος στο θώρακα».

🚨🇫🇷BREAKING NEWS:



In France, a person reportedly from Algeria stabbed multiple people at a marketplace. pic.twitter.com/gurE8Yhwr2