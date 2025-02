Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και 74 τραυματίστηκαν, όταν η οροφή ενός χώρου εστίασης σε εμπορικό κέντρο του Περού κατέρρευσε, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας την Παρασκευή.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο Real Plaza στην Τρουχίγιο, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη του Περού, που βρίσκεται περίπου 500 χιλιόμετρα βόρεια της Λίμα.

Ο αξιωματικός της πυροσβεστικής, Γκελκί Γκόμες, επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των θυμάτων είναι δύο άνδρες και μία γυναίκα, ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε επίσημα τον απολογισμό μέσω X.

Σύμφωνα με τον υγειονομικό αξιωματούχο Ανίβαλ Μορίγιο, 74 τραυματίες, μεταξύ αυτών δέκα παιδιά, διακομίστηκαν σε νοσοκομεία και κλινικές, με έντεκα εξ αυτών να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Τη στιγμή της τραγωδίας, ο χώρος εστίασης ήταν γεμάτος με οικογένειες, όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ.

