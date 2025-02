Οι χρήστες των social media φαίνεται ότι έπεσαν θύμα μακάβριας φάρσας με αναρτήσεις που αναγνώριζαν τον πορνοστάρ Johnny Sins ως τον πιλότο της Delta που έκανε αναγκαστική προσγείωση στο Τορόντο με αποτέλεσμα των τραυματιστό τουλάχιστον 15 ατόμων

Όλα έγιναν από μία χιουμοριστική ανάρτηση ενός χρήστη του X, που έδειχνε τη φωτογραφία του Sins με τη στολή πιλότου της Delta με τη λεζάντα: «Αυτός είναι ο Jonathan Simpson, ο πιλότος της σημερινής συντριβής της Delta στο Τορόντο του Καναδά.

This is Jonathan Simpson, the pilot of today's Delta crash in Toronto, Canada.



Thanks to over 420 flight hours in 69 types of aircraft, his quick thinking saved countless lives.



Can this hero get a RT?



1 like = 1 respect pic.twitter.com/ncfJBIrdt7