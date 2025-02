Η σκληρή δεξιά της Ευρώπης αποτελεί το μεγάλο στοίχημα της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με τον Guardian.

Η βρετανική εφημερίδα, θεωρεί σε ανάλυσή της ότι η νέα αμερικανική διοίκηση πλευρίζει το ακροδεξιό ρεύμα που μεγαλώνει στη Γηραιά Ήπειρο με στόχο να βρει υποστηρικτές της πολιτικής της ατζέντας.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, Παρασκευή, μιλώντας στη συνάντηση των ηγετών της Ευρώπης στο Μόναχο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ξάφνιασε τους πάντες στην ομιλία του, που πολλοί θεώρησαν ότι ισοδυναμούσε με προεκλογικό λόγο κατά της κυβέρνησης της Γερμανίας, μόλις μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές στις οποίες το αντιμεταναστευτικό, αντιμουσουλμανικό AfD αναμένεται να πάρει τη δεύτερη θέση.

Ο Βανς κατηγόρησε τους ξένους ηγέτες ότι καταπνίγουν την ελευθερία του λόγου, ότι δεν κατάφεραν να σταματήσουν την παράνομη μετανάστευση και ότι φοβούνται τις πεποιθήσεις των ψηφοφόρων.

Ώρες αργότερα συναντήθηκε με την Άλις Βαϊντέλ, ηγέτη του AfD, σπάζοντας ένα ταμπού στη γερμανική πολιτική, η οποία είχε κάνει μία σιωπηρή συμφωνία με σκοπό να κρατήσει το αντιμεταναστευτικό κόμμα που συνδέεται με εξτρεμιστές, μακριά από το κυρίαρχο πολιτικό ρεύμα και από οποιονδήποτε κυβερνών συνασπισμό.

«Είναι πολύ αμφιλεγόμενο αυτό που κάνει», είπε η Κριστίν Μπερζίνα, διευθύνουσα σύμβουλος του German Marshall Fund’s Geostrategy North, η οποία ήταν στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου.

Η υποστήριξη του Βανς -και του Έλον Μασκ, ο οποίος μίλησε πρόσφατα σε σύνοδο του κόμματος του AfD- είναι απίθανο να επηρεάσει το αποτέλεσμα των εκλογών στη Γερμανία, είπε η Μπερζίνα. Και είναι απίθανο να νικήσει την κυβερνώσα Χριστιανοδημοκρατική Ένωση, η οποία θα κερδίσει την ψηφοφορία της επόμενης εβδομάδας, αποτρέποντας στο AfD να εισέλθει σε οποιονδήποτε συνασπισμό.

JD Vance went to the Munich Security Conference and roasted the entire continent of Europe for being petty tyrants and criminalizing freedom of speech, including a British man arrested for praying at an abortion clinic.

pic.twitter.com/o51VoWZ6Mr