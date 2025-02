Ο Έλον Μασκ έχει επιστρατευτεί από τον Ντόναλντ Τραμπ ώστε να περιορίσει σπατάλες του αμερικανικού κράτους μέσω του υπερυπουργείου DOGE.

Μέσα σε αυτές τις σπατάλες, ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της Tesla, του X και της Space X, ήταν και ένα κονδύλι που προοριζόταν για την Ελλάδα. Πρόκειται για ένα μικρό κονδύλι της τάξης των 25.000 ευρώ που προοριζόταν για την «ενδυνάμωση των προσφύγων της LGBTQIA+ κοινότητας στην Ελλάδα».

Σκοπός του προγράμματος που χρηματοδοτούσαν οι ΗΠΑ ήταν η «υλική, νομική και ψυχολογική υποστήριξη σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες της LGBTQIA+ κοινότητα». O Έλον Μασκ επιβεβαίωσε την είδηση αναπαράγοντας ανάρτηση του χρήστη «Libs of TikTok», λογαριασμός ο οποίος αναρωτιόταν «γιατί χρηματοδοτούμε τέτοια σκουπίδια;» με τον Μασκ να αποκρίνεται «υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις».

So many situations like this https://t.co/8XOlAWpYXx